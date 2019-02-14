Son Dakika Haberleri: Belediye Personeline Omurga Sağlığı Semineri

Belediye Personeline Omurga Sağlığı Semineri

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi personeline, oturma ve duruş bozukluklarına bağlı olarak gelişen omurga hastalıklarına yönelik seminer verildi.

Belediye Personeline Omurga Sağlığı Semineri, System.String[]
Osmangazi Belediyesi personeline, oturma ve duruş bozukluklarına bağlı olarak gelişen omurga hastalıklarına yönelik seminer verildi.

Yatırım projelerinin yanı sıra geliştirdiği sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Osmangazi Belediyesi, hizmet içi eğitim programı çerçevesinde omurga hastalıklarında endoskopik cerrahi uygulamaları eğitimi düzenledi. Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde bel, sırt, boyun fıtıkları, erken dejenerasyon, kireçlenme gibi konulardan bahsedildi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hayati Aygün eşliğinde pratik bilgilerin yanı sıra çeşitli uygulamalar da yaptırıldı. Aygün, özellikle ofis çalışanlarının bu tür eğitimlerden faydalanmasının erken teşhiste büyük rol oynadığını belirtti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:14 Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Güncel
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