Belediyecilik Anlayışımızın Merkezinde İnsan Var"

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "Belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "Belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var." dedi.



Ceylan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçim çalışmaları kapsamında İskilip ilçesini ziyaret etti.



İlçedeki bir düğün salonunda vatandaşlara hitap eden Ceylan, Çorum'un ilçelerinin AK Parti iktidarı ile gelişmeye devam edeceğini belirtti.



Ceylan, "Belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Sosyal belediyecilik alanında Türkiye'de olduğu gibi Çorum ve bu güzel ilçelerimizde de güzel çalışmalara imza attık." dedi. Seçim çalışmalarına başladıklarını dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:



"Hizmetlerin devam etmesi için 31 Mart'ta sandıkları, bir önceki seçimden daha üstün bir oy alarak yeniden zaferle taçlandıracağız. Gece gündüz demeden çalışarak bu hizmetlerimizi halkımız ile paylaşmalıyız. Yerelde iktidar olmadan genelde iktidar olunmaz. Bu seçimde de yeniden alacağımız zafer ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olacağız."



Ceylan'a ilçe ziyaretinde AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, İskilip Belediye Başkan Adayı Recep Çatma ve partililer eşlik etti.

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