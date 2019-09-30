Belediyeden DİŞTİ'ye ana yoldan ulaşımı sağlayacak çalışma

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek çalışma ile Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (DİŞTİ) ana yoldan doğrudan ulaşım sağlanacak.

Vatandaşların otogara girişte yaşadıkları sıkıntıyı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na sosyal medyadan iletmesi üzerine hızla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yerinde inceleme yapan Güzeloğlu, kentte vatandaşların beklentisi olan kendilerine iletilen sorunların çözümüne yönelik projeler başlattıklarını söyledi.

"Geçmişten bugüne otogara doğrudan erişimi engelleyen, vatandaşlarımızın girişini çıkışını zorlaştıran ve herkesin bildiği gibi trafik kurallarına aykırı bir dönüşü ve riski içeren önemli bir sıkıntı yaşanıyordu." diyen Güzeloğlu, bu sorunu vatandaşların sosyal medyadan kendisine ilettiğini bildirdi.

Hazırlanan projeyle trafik kurallarına uygun şekilde, vatandaşların konforlu otogara ulaşımının sağlanacağını aktaran Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Bugün baktığınız zaman otogara doğrudan erişim şansımız ana yoldan bulunmuyor. Devam eden hattımız bağlantı içermediği için erişim trafik kurallarına aykırı bir şekilde ters yönden dönüş ile oluyor. Geçmişte birçok kazalar yaşandı. Can ve mal kayıpları oldu. Şimdi bunu gideren ve projesi ile otogara ana yoldan bağlantıyı içeren trafik kuralları açısından ve trafik güvenliği açısından çok keyifli bir ulaşım ve erişimi sağlayan projeyi başlatıyoruz. Hemen bugün proje başlıyor. Proje ile alan bütünlüğünün peyzajları da tamamlanacak. İnşallah otogarımıza hem ana yoldan hem arka yoldan ulaşım sağlanmış olacak."

Otogarda çok uzun yıllardır yapılmayan bir temizlik çalışması da başlattıklarını hatırlatan Güzeloğlu, 2020'de yatırım programında otogarın fiziksel alt yapısını, havalandırma, iklimlendirme alt yapılarını, bütün iş yerlerini ve vatandaşların hizmet ile buluşturulmasını sağlayacak projeyi başlatacaklarını kaydetti.

Güzeloğlu, "2020'de başlayacak projemiz öncesinde de bu bağlantı yolumuzu bir haftada tamamlayacağız. En geç bir hafta sonra güvenli erişimi sağlamış olacağız. Vatandaşlarımızın bütün taleplerini bizden isteklerini ve beklentilerini anında karşılamak onlara hizmet etmek adına yoğun bir çaba içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesinin bütün imkanlarını, kaynaklarını geride kaybedilen zaman dilimlerini de düşünerek çok çabuk vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir amaçla kullanmaktayız." şeklinde konuştu.

Güzeloğlu'na incelemeleri sırasında göreve yeni başlayan İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da eşlik etti.