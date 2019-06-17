Belediyeden trafiği rahatlatacak çalışmalar

"Önce Yaya" projesi kapsamında şehrin değişik noktalarında yaya geçitleri boyanırken, Zeytin Dalı Bulvarı üzerine de yeni bir kavşak yapıldı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, yayaların güvenliği ve trafik akışını rahatlatmak adına yeni düzenlemeler gerçekleştirdi. Bir süre önce başlatılan "Önce Yaya" projesi kapsamında Ulaşım hizmetleri müdürlüğü, şehir genelinde yaya geçidi çizgilerini ve uyarı sistemlerini elden geçirdi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise, Zeytin Dalı Bulvarı'ndan Mara Yolu Caddesi'ne dönen kısımda trafik akışını daha güvenli hale getirmek için yeni bir kavşak çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehir içi ulaşımda yayaların güvenliği ve trafik akışının daha rahat seyretmesi amacı ile düzenlemeler yaptıklarını söyleyerek: "İlimizde ulaşım, otopark ve trafik noktasında sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Şehrimizin kilit noktalarından biri olan Zeytin Dalı Bulvarı'nın Mara Yolu Caddesi'yle kesiştiği noktada vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda yeni bir kavşak çalışması yaptık. Buradaki uygulamanın trafiğin yoğun olduğu bu bölgedeki akışı rahatlatarak daha güvenli hale getireceğini umuyoruz. Diğer yandan yol çizgilerini ve uyarı sistemlerini de düzenli olarak bakımdan geçiriyoruz. Hava şartlarından dolayı silinen ve yıpranan yaya geçitleri ekiplerimiz tarafından boyanmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın trafik kuralları içinde daha rahat hareket etmelerinin sağlanması adına çalışmalarımız devam edecek" dedi.