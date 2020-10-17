Belediyenin Erasmus+ süreçleri dijital ortamda tanıtıldı - Son Dakika

Erasmus Günleri, bu yıl 15-16-17 Ekim günlerinde tüm Avrupa'da Erasmus+ projeleri yapan ülkelerde yararlanıcı kurumların gerçekleştireceği etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye'de geçen yıl Beşiktaş Belediyesi Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nde kutlanan Erasmus Günleri, bu yıl pandemi dolayısıyla dijital ortamda gerçekleşiyor. Etkinlik kapsamında Beşiktaş Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Özge Önsen Belen Erasmus+ projeleri hakkında katılımcılarla bir söyleşi gerçekleştirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat konuya ilişkin yaptığı açıklamada; gençlerin dünya vatandaşı olma yolunda önemli alternatifler sunan Erasmus+ projelerinin her zaman destekçisi olduklarını vurguladı.

Erasmus+ programına yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak, potansiyel yararlanıcıları yararlanmaya teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana Türkiye'nin de katılımıyla Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri etkinlikleri düzenleniyor. Türkiye ile birlikte tüm Avrupa' da çeşitli görünürlük, yaygınlaştırma ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. 2019 yılında Türkiye 523 etkinlikte en çok katılım sağlayan ikinci ülke oldu.

Türkiye'de geçen yıl Beşiktaş Belediyesi Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nde kutlanan Erasmus Günleri, bu yıl pandemi dolayısıyla dijital ortamda gerçekleştirilmek zorunda kaldı. Etkinlik kapsamında 15 Ekim günü dijital platformda katılımcılarla bir söyleşi gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Özge Önsen Belen, Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps – ESC), Proje yazımı ve proje ortaklıkları sağlanması, Beşiktaş Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Proje ve Fon Yönetimi Birimi tanıtımı ve faaliyetleri, Beşiktaş Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği Avrupa Birliği Projeleri, proje kapsamında karşılanacak masraflar, projelere nasıl ve nereden başvurulabileceği konularında detaylı bilgiler verdi.