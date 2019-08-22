Son Dakika Haberleri: Belhanda idmanda yer almadı
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Belhanda idmanda yer almadı

25 dakika önce

Galatasaray'dan Konyaspor hazırlıkları ile ilgili şu açıklama yapıldı: Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Galatasaray'dan Konyaspor hazırlıkları ile ilgili şu açıklama yapıldı:


Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.


Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde bölgesel taktik çalışmalar gerçekleştirildi.


Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Younes Belhanda, belindeki ağrılar nedeniyle günü tedaviyle geçirdi.


Emre Taşdemir, takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.


Galatasaray Futbol Takımı, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de ilk bölümü medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray, Konyaspor, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:07 
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