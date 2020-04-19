Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler

Bellona Kayseri Basketbol takımında 20 hafta sonunda en çok forma giyen Kübra İmren, Kennedy Burke ve Ayşegül Günay oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde geride kalan 20 haftada oynadığı 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 28 puanla 8.sırada yer alan Sarı-Kırmızılı takımda en çok forma giyen isimler 19'ar maç ile Kübra İmren Siyahdemir, Kennedy Valentine Burke ve Ayşegül Günay Aladağ oldu.
Bellona Kayseri Basketbol takımında hangi oyuncu kaç maç oynadı:
Kübra İmren Siyahdemir - 19 maç
Kennedy Valentine Burke - 19 maç
Ayşegül Günay Aladağ - 19 maç
Luca Ivankovic - 18 maç
Gülse Uğur - 17 maç
Beril Albayrak - 15 maç
Ann Wauters - 10 maç
Klaudıa Perisa - 8 maç
Kaela Dawn Davis - 8 maç
Manolya Kurtulmuş - 8 maç
Shacobıa Barbee - 7 maç
Nazlı Bircan Gökdemir - 6 maç
Sanem Gamze Zeren - 4 maç
Fatma Dikmen - 4 maç
Gizem Sezer - 4 maç
Bedriye Şevval Karlıtekin - 2 maç - KAYSERİ