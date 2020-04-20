Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Kennedy Burke

Bellona Kayseri Basketbol takımının en skorer ismi 402 sayı atan Kennedy Valentine Burke oldu.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 19 maçta 1.402 sayı atarken, 1.453 sayı yedi. Sarı-Kırmızılı takımda atılan 1.402 sayının 636'sini iki isim kaydetti.



Takımın en skorer ismi 402 sayı ile Kennedy Valentine Burke oldu. Luca Ivankovic 234 sayı üretirken Kaela Dawn Davis 182 sayı Ayşegül Günay Aladağ da 148 sayı ile oynadı.



Kennedy Valentine Burke - 402 sayı



Luca Ivankovic - 234 sayı



Kaela Dawn Davis - 182 sayı



Ayşegül Günay Aladağ - 148 sayı



Kübra İmren Siyahdemir - 117 sayı



Shacobıa Barbee - 105 sayı



Klaudıa Perisa - 59 sayı



Manolya Kurtulmuş - 34 sayı



Ann Wauters - 32 sayı



Gülse Uğur - 27 sayı



Beril Albayrak - 27 sayı



Nazlı Bircan Gökdemir - 12 sayı



Sanem Gamze Zeren - 11 sayı



Gizem Sezer - 8 sayı



Fatma Dikmen - 4 sayı - KAYSERİ