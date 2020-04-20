Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Kennedy Burke - Son Dakika
Son Dakika Spor Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Kennedy Burke - Son Dakika Spor

Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Kennedy Burke

22 dakika önce

Bellona Kayseri Basketbol takımının en skorer ismi 402 sayı atan Kennedy Valentine Burke oldu.

Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Kennedy Burke, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol takımının en skorer ismi 402 sayı atan Kennedy Valentine Burke oldu.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 19 maçta 1.402 sayı atarken, 1.453 sayı yedi. Sarı-Kırmızılı takımda atılan 1.402 sayının 636'sini iki isim kaydetti.


Takımın en skorer ismi 402 sayı ile Kennedy Valentine Burke oldu. Luca Ivankovic 234 sayı üretirken Kaela Dawn Davis 182 sayı Ayşegül Günay Aladağ da 148 sayı ile oynadı.


Kennedy Valentine Burke - 402 sayı


Luca Ivankovic - 234 sayı


Kaela Dawn Davis - 182 sayı


Ayşegül Günay Aladağ - 148 sayı


Kübra İmren Siyahdemir - 117 sayı


Shacobıa Barbee - 105 sayı


Klaudıa Perisa - 59 sayı


Manolya Kurtulmuş - 34 sayı


Ann Wauters - 32 sayı


Gülse Uğur - 27 sayı


Beril Albayrak - 27 sayı


Nazlı Bircan Gökdemir - 12 sayı


Sanem Gamze Zeren - 11 sayı


Gizem Sezer - 8 sayı


Fatma Dikmen - 4 sayı - KAYSERİ

basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 05:37 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü Kayseri'deki 600 haneli Akmescit Köyü, karantinaya alındı Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı Benzine 5 kuruş indirim geldi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı         
17:49
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız         
17:46
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi         
17:29
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak         
17:14
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor         
17:11
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi         
17:06
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi         
17:04
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi         
17:02
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım         
16:52
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz         
16:45
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak         
16:44
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi         
16:43
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti         
16:37
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti         
16:25
Benzine 5 kuruş indirim geldi Benzine 5 kuruş indirim geldi         
16:24
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı         
16:22
Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor         
16:02
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı         
15:59
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı         
15:56
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti         
15:54
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:48
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi         
15:43
ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü         
15:42
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı         
15:33
Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar         
15:29
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin         
15:27
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi         
15:26
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek         
15:25
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü         
15:15
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 17:59:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Kennedy Burke - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]