Belucistan'da Eş Zamanlı Terör Saldırıları: 33 Ölü, 92 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

01.02.2026 11:18
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde BLA'nın düzenlediği saldırılarda 33 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde ayrılıkçı Belucistan Özgürlük Ordusu'nun dün sabah 12 farklı bölgede eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği terör saldırılarının ardından başlatılan operasyonlarda 92 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilirken, saldırılardaki can kaybının 15'i güvenlik görevlisi olmak üzere 33'e yükseldiği belirtildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde ayrılıkçı Belucistan Özgürlük Ordusu'nun (BLA) dün sabah saatlerinde 12 farklı bölgede eş zamanlı olarak düzenlediği terör saldırılarının ardından bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, saldırıların ardından başlatılan operasyonlarda aralarında 3 intihar bombacısının da bulunduğu en az 92 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği, ölenlerin 18'inin sivil, 15'inin ise güvenlik görevlisi olduğu bildirildi.

Yetkililer, Ketta, Mastung, Nushki, Dalbandin, Haran, Panjgur, Tump, Gvadr ve Pasni çevresinde sivilleri hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştirildiğini aktarırken, söz konusu saldırılardan Hindistan destekli bir terör örgütü yapılanmasını sorumlu tuttu. Açıklamada, saldırıların Gvadr ve Haran'da günlük yaşamı ve Belucistan'daki kalkınma faaliyetlerini sekteye uğratmayı amaçladığı vurgulandı.

"Saldırılar ülke dışından yönetildi"

Açıklamada ayrıca, saldırıların failleri, azmettiricileri ve destekçilerini adalete teslim etmek amacıyla etkilenen bölgelerde arama-tarama operasyonlarının sürdüğü ifade edildi.

ISPR, istihbarat raporlarının saldırıların Pakistan dışından faaliyet gösteren terör örgütü elebaşları tarafından organize edildiğini ve yönetildiğini, bu kişilerin olaylar sırasında sahadaki teröristlerle doğrudan iletişim halinde olduğunu kesin olarak ortaya koyduğunu bildirdi.

Saldırılar saatlerinde başlamıştı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde terör unsurları, eyalet başkenti Ketta başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yerel saatle 06.00 sıralarında saldırılar düzenlemiş, güne patlama sesleriyle uyanan bölge halkı, yaklaşık iki saat boyunca yoğun silah sesleri ve art arda gelen patlamalara tanıklık etmişti. Güvenlik güçleri, saldırıların ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Bölgede ayrılıkçı faaliyetler yürüten Belucistan Özgürlük Ordusu (BLA) saldırıları üstlendiklerini açıklamıştı. - KETTA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Pakistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Terör, Son Dakika

