Ben 10 yeni filmi "Ben 10 Evrene Karşı"da ailenin önemini vurguluyor - Son Dakika

Ben 10 yeni filmi "Ben 10 Evrene Karşı"da ailenin önemini vurguluyor

24.11.2020 18:18
Ben 10 yeni filmi

Cartoon Network'ün en popüler çizgi filmlerinden Ben 10'in yeni filmi "Ben 10 Evrene Karşı", çocukları uzayda nefes kesen bir maceraya davet ederken, Ben'in bu ilk yalnız macerası sonrasında bir araya gelerek aile oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Cartoon Network'ün en popüler çizgi filmlerinden Ben 10'in yeni filmi "Ben 10 Evrene Karşı", çocukları uzayda nefes kesen bir maceraya davet ederken, Ben'in bu ilk yalnız macerası sonrasında bir araya gelerek aile oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.  Ben 10'in yapımcısı Will Patrick filme yönelik, "Çocuklar, aile ve arkadaşlarıyla birlikte tüm zorlukları aşabileceğini Ben'in hikayesiyle anlıyor" dedi.

Ben 10 Evrene Karşı filminin hikayesinden kısaca bahsedebilir misiniz?

Film, Dünya'ya yaklaşmakta olan bir meteor tehlikesiyle açılıyor ama Ben o kadar şanslı ki Omnitrix'te uzaya giderek meteorun yönünü değiştirecek bir özellik keşfediyor. Uzaya gittiğinde bunun sıradan bir meteor olmadığı ortaya çıkıyor ve asıl macera başlıyor.

Peki, Ben 10'i bu macerada nasıl zorluklar bekliyor?

Ben'in asıl gücü ailesinin her zaman yanında olması… Onlardan ayrılıp uzayda tek başına bir göreve çıkması bu macerada aşması gereken en büyük zorluk. Ben, büyükbabası Max ve kuzeni Gwen'e ne kadar önem verdiğini, en büyük düşmanı Vilgax'ın ortaya çıkışının ardından onları kurtarmak için dünyaya dönmesi gerektiğinde anlıyor.

Vilgax diziden tanıdığımız ve filmde de yer alan ana kötü karakter, biraz ondan bahsedebilir misiniz?

Kulağa komik gelebilir ama Ben'in en büyük korkusu dokunaçlar ve Vilgax da yapış yapış dokunaçlarla kaplı. Ben'in karşılaştığı en korkunç düşmanı olan Vilgax, galaksideki gezegenleri tek tek fethediyor ve sıra Dünya'ya geliyor, filmde ayrıca Vilgax'ın geçmişine yönelik hiç bilinmeyen hikayelerini de öğreniyoruz.

Ben'in takımında bu kez hangi uzaylıları göreceğiz?

Ben'in on uzaylısı da göreve hazır ama birkaç yeni uzaylıyı daha keşfetmeye hazır olun!

Filmin hikayesinin altında yatan bir mesaj var mı?

Birlikte bir aile olmanın ne kadar önemli olduğu… Ben'e filmde yaşadıkları, başkalarını önemsemenin ne kadar önemli olduğunu sürekli hatırlatıyor, umarım bunu izleyen çocuklar da hepimizin aynı derecede önemli olduğunu ve birbirimizi umursamamız gerektiğini hisseder. Her zamanki mesajımızsa, eğlenmek ve galaksideki kötü uzaylıların üstesinden gelmek!

Ben 10 Evrene Karşı filmini diziden farklı kılan nedir?

Filmde diziye göndermeler olsa da bu kez sinematik bir tonda epik bir hikayeyi anlatıyor. Ben için riskler çok yüksek ve her zamankinden daha önemli olduğunu hissettiği bir göreve çıkmak üzere, filmde de hikayeyi bu görevin önemini hissettirecek şekilde işliyoruz.

S: Peki, filmin ve tüm bir sezonun yapım sürecini kıyasladığınızda nasıl farklılıklar var?

Dizide her bölüm üzerinde iki kişiden oluşan tek bir ekip çalışıyor, filmin yapım sürecindeyse 5 farklı ekip kurduk ve her ekip filmin farklı bir parçası üzerinde çalıştı, bunu yaparken aynı akışta olmak için sürekli birlikte çalıştık. Filmi yaratırken parçalardaki dengeyi kurmanız ve koordinasyonu sağlamanız önemli oluyor.

Ben 10'de denetleyici yapımcısınız, "denetleyici yapımcı" tam olarak ne yapar? İşinizin en iyi kısmı ne?

Yapım sürecinde, işlerin uyumlu ilerlemesi için sanatçıları, sanat yönetmenliğini ve hikayeyi denetliyorum. İşimin en iyi kısmı bu ekiple çalışmak. Harika insanlar, yaratıcılar, işlerini severek ve tutkuyla yapıyorlar, onlarlayken çok eğleniyorum.

Covid -19 filmin yapım planlamasını etkiledi mi?

Hem evet, hem hayır. Karantina başladığında filmin senaryo yazımını ve görsel senaryo taslağını tamamlamıştık. Kurgu ve ses miksajının çoğu biz evdeyken yapıldı ve zorlukları oldu. Ama çözmenin yollarını bulduk ve üstesinden geldik.

Hayatının devamında Ben 10'deki uzaylılardan birine dönüşebilseniz hangi uzaylıya dönüşmek isterdiniz?

Sanırım Şimşek Hız'a dönüşmek isterdim, çok daha fazla iş bitirebilirdim

Ben 10 yeni filmi Ben 10 Evrene Karşı da ailenin önemini vurguluyor

Meteor, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ben 10 yeni filmi 'Ben 10 Evrene Karşı'da ailenin önemini vurguluyor - Son Dakika Magazin


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