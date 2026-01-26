Ben-Gvir'den Trump'a Gazze Tepkisi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'i "saf olmakla" suçlayarak Washington yönetiminin Gazze planına karşı çıktığı belirtildi.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, dün yapılan güvenlik kabinesi toplantısında Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına karşı çıkarak "Kushner ve Witkoff'un saflığına artık yeter. Sınır kapısı açılırsa bu büyük bir hata olur." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Witkoff ile görüşmesinden bir gün sonra, güvenlik kabinesi Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve İran gündemiyle dün akşam toplandı.

Habere göre, aşırı sağcı bakanlar, toplantı esnasında Trump'ın Gazze planına ve ateşkese karşı çıkarken Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Gazze Şeridi'nde askeri yönetim kurulması çağrısı yaptı. Sık sık Gazze'nin ilhak edilmesi çağrıları yapan Smotrich, "Eğer Gazze'de askeri yönetim kurmazsak, bu bir Filistin Devleti'nin kurulması anlamına gelir." dedi.

Trump'ın Gazze planına ve ateşkese karşı çıkanlar arasında olduğu belirtilen Ulusal Misyon Bakanı Orit Strook da "Gazze'yi çocuklarımızın kanı üzerinden Filistin yönetimine devrediyoruz." ifadelerini kullandı.

Strook'a destek veren Ulaştırma Bakanı Miri Regev ise Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne atıfla, saldırılarla on bilerce sivilin ölümüne yol açtıkları Gazze Şeridi'nde yönetimin Filistinlilere bırakılmamasını istedi.

ABD yönetimi, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının 2'nci aşamasına geçildiğini duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Ayrıca başkanlığını ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı Gazze için Barış Kurulu oluşturulmuştu.