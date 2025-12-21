İsrailli Bakan Ben-Gvir\'den Filistinli esirler için insanlık dışı teklif

ABD'de Donald Trump'ın göçmenler için "timsahlarla çevrili güvenlik önlemleri" tartışma yaratırken, benzer bir yaklaşım bu kez İsrail'den geldi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirler için timsahlarla çevrili bir cezaevi tesisi kurulmasını önerdi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, İsrail Cezaevi Servisi yetkilileri Ben-Gvir'in sunduğu sıra dışı teklifi incelemeye aldı. Plana göre "güvenlik mahkumu" olarak tanımlanan Filistinli tutuklular, kaçışı imkânsız hale getirmek amacıyla timsahlarla çevrili bir alanda tutulacak.

TRUMP'IN GÖÇMEN HAPİSHANESİ AKILLARA GELDİ

Söz konusu öneri, Trump'ın göçmenler için kurdurduğu timsahlıtesisleri getirdi.ABD Başkanı, Florida'daki doğal vahşi yaşam alanı Everglades'te inşa edilen ve düzensiz göçmenlerin tutulacağı tutukevine benzer tesislerin, başta Louisiana ve Alabama olmak üzere Cumhuriyetçi eyaletlerde de açılacağını söylemişti.

"İnsanlık dışı" olarak eleştirilen bu yaklaşım, şimdi İsrail'de fiili bir cezaevi planına dönüşmüş durumda.

YER OLARAK GOLAN'A YAKIN BÖLGE SEÇİLDİ

Haberde, Ben-Gvir'in bu öneriyi geçen hafta İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Kobi Yaakobi ile yaptığı değerlendirme toplantısında sunduğu aktarıldı. Tesis için düşünülen yerin, İsrail'in kuzeyinde Hamat Gader bölgesine yakın olduğu belirtildi.

BÖLGEDE TİMSAH ÇİFTLİĞİ VAR

Bölge, işgal altındaki Golan Tepeleri ile Ürdün sınırına yakın konumda bulunuyor ve halihazırda timsah çiftliği ile hayvanat bahçesine ev sahipliği yapıyor.

İDAM ÇAĞRISI DA YAPMIŞTI

Ben-Gvir daha önce de Filistinli tutuklular için idam cezası getirilmesini önermişti. İsrail Meclisi'nde ilk oylamadan geçen yasa tasarısının ikinci ve üçüncü görüşmelerinin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

CEZAEVLERİNDE BİLANÇO AĞIR

İsrail'in Walla haber sitesinin aralık ayı başında yayımladığı habere göre, Ben-Gvir'in göreve başladığı 2022 sonundan bu yana İsrail cezaevlerinde 110 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinli esirlerle ilgilenen kurumlar ise İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 bin 300'den fazla Filistinlinin tutulduğunu açıkladı.