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Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok - Son Dakika
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Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok

8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği iddiasıyla gündeme doktor Ender Saraç'ın bir erkekle duşta görüntülendiği video sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Haberler.com canlı yayınına bağlanan ünlü doktorun eşi Benan Saraç'ın avukatı Yücel Önder ''Video Ender Saraç'ın erkek sevgilisiyle olan videosu, çocuğuyla bir ilgisi yok. Eşcinsel olduğunu kanıtlamaya yönelik bir görüntü. Elimizdeki verileri yargı mercilerine sunacağız'' dedi.

08.12.2023 - 11:41,  Güncelleme: 12:03
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Televizyon programlarıyla tanınan Doktor Ender Saraç'ın, kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Olaylarla ilgili Haberler.com'a açıklamalarda bulunan ünlü doktorun eşi Benan Saraç'ın avukatı Yücel Önder sosyal medyada infial yaratan duş videosuyla ilgili olarak "Video Ender Saraç'ın erkek sevgilisiyle olan videosu, çocuğuyla bir ilgisi yok. Eşcinsel olduğunu kanıtlamaya yönelik bir görüntü. Elimizdeki verileri yargı mercilerine sunacağız" diye konuştu.

Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok

HABERLER.COM'A BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Ünlü doktorun eşi Benan Saraç'ın avukatı Yücel Önder, Haberler.com'dan Melis Yaşar'a konuştu. Ender Saraç'ın müvekkili hakkında söylediklerini kabul etmeyen Önder, "Ender Saraç ilerde böyle bir şey yaşanacağını tahmin ettiği için hazırlığını buna göre yaptı" dedi.

Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok
Ender Saraç

"ENDER SARAÇ'IN EŞCİNSEL OLDUĞUNU 2018 YILINDA ÖĞRENDİ"

İşte Yücel Önder'in yaptığı o açıklama; "Benan Saraç, Ender Saraç'ın eşcinsel olduğunu 2018 yılında öğrendi. Ender Bey, müvekkilimin eline ayağına kapanıyor. Müvekkilim de çocuklarım babasız büyümesin diye evliliği devam ettirmeye çalışıyor.

Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok

"ENDER SARAÇ, ŞOFÖRÜYLE 20 YAŞINDAN 27 YAŞINA KADAR İLİŞKİ YAŞADI"

Müvekkilim, Ender Bey'in eş cinsel olduğunu öğrenince, Ender Bey'i hal ve hareketlerini yakından incelemeye başlıyor. Ender Bey'in, iş yerinde sürekli eş cinsel erkekleri çalıştırdığını fark ediyor. Ender Bey ayrıca şoförüyle 20 yaşından 27 yaşına kadar eş cinsel ilişki yaşıyor.

"ÇOCUĞUNU 'KOKUYORSUN' DEYİP BANYOYA SOKUYOR"

Sebep yokken çocuğuna 'kokuyorsun' deyip banyoya sokuyor. Çocuk bu durumdan rahatsız oluyor. Benan Saraç ise, Ender Bey'in eş cinsel olduğunu öğrendikten sonra bu olayların normal bir olay olmadığını daha iyi algılamaya başlıyor. Çocuk, babasının tavrını anlayınca aile grubundan bir mesaj atıyor. Babasına diyor ki: 'Sen benim arka tarafıma saatlerce kremler sürmüştün...' Babası bu mesaja cevap vermiyor. Ender Saraç çok akıllı ve kurnaz bir adam. Ender Saraç bu olay üzerine benim müvekkilim hakkında uzaklaştırma kararı aldırıyor, basında 'şizofrendi' gibi yayınlar yaptırıyor."

Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok
Benan Saraç ve Ender Saraç

"ÇOCUK OKULUN REHBERLİK SERVİSİNDEN YARDIM İSTİYOR"

Çocuk artık tacizlere dayanamıyor. Okulun rehberlik servisinden yardım istiyor. Okul bu olayla ilgili harekete geçmedi. Ben de Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradım. Onlar da okulu aradı, böylelikle tutanak işleme alınmış oldu. Çocuk korkuyor. Ender Saraç bunları sindirmiş. Ender Saraç, 'Benim Ankara'da dayım var, valiyle beraberim, bakan benim arkadaşım, seni Silivri'ye gönderirim' diyerek aileyi psikolojik baskı altına alıyor."

"DUŞ VİDEOSUNDAKİ KİŞİ ENDER SARAÇ'IN ERKEK SEVGİLİSİ"

Sosyal medyada infial yaratan duş videosuyla ilgili de açıklama yapan avukat Yücel Önder, "Video Ender Saraç'ın erkek sevgilisiyle olan videosu, çocuğuyla bir ilgisi yok. Eşcinsel olduğunu kanıtlamaya yönelik bir görüntü. Elimizdeki verileri yargı mercilerine sunacağız" diye konuştu.

Benan Saraç\'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç\'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok
YORUMLAR (1)
  • Tevfik Yilmaz: Yetkililerden rica ediyorum bu habere yayın yasağı gelsin. Topluma böyle örnekleri göstermeyelim lütfen. Bu hukukun işi olmalı. Yanıtla 3 0

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Son Dakika Hukuk Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok - Son Dakika
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