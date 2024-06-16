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Eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Eski eşinin çalıştırdığı büfeye giden şüpheli, kaçmaya çalışan çifti boş arsada öldürdü

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyle tartışan şüpheli, kaçmaya çalışan çifti boş bir arsada pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Şeref Çetin, 20 AES 85 plakalı otomobiliyle bir süre önce boşandığı eski eşi Meral Tınastepe'nin işlettiği büfeye geldi. Burada eski eşi ve onunla dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı iddia edilen Musa Ayaz ile tartışan Şeref Çetin, tartışmanın büyümesi sonucu aracında bulundurduğu pompalı tüfeğe sarıldı. Eski kocasının tüfekle üzerlerine doğru geldiğini gören Meral Tınastepe ve Musa Ayaz, büfe ile yanında bulunan kıraathanenin arkasında bulunan boş araziye doğru kaçmaya başladı.

Öfkeli eski koca, çifte pompalı tüfekle 4 el ateş ederek olay yerine geldiği aracına binip bölgeden uzaklaştı. Sağ kolu ve göğsüne 2 kurşun isabet eden Musa Ayaz, olay yerinde hayatını kaybederken; yüzüne 2 kurşun isabet ederek ağır yaralanan Meral Tınastepe ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastaneye ulaştığında kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Musa Ayaz'ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisinin peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şeref Çetin'in kullandığı otomobili olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta Anafartalar Mahallesi Şeyh Bedreddin Caddesinde terk edilmiş vaziyette buldu. Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.