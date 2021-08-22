Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı

Siyah-Beyazlılar, 1 Eylül'de Şampiyonlar Ligi listelerinin verileceği tarihe dek transferleri bitirmeye çalışıyor. Bu sebeple Kara Kartal, Gedson transferinde gaza bastı. Beşiktaş'ın bir kiralama teklifi yaptığı, Benfica'nın da buna sıcak baktığı iddia edildi.

DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Gedson'un daha fazla gelir getirme ihtimaline karşın öncelik Beşiktaş'a verildi. Benfica, Devler Ligi'nden ötürü Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

7 MİLYON EURO REDDEDİLDİ

Galatasaray, peşin ödemeli olarak Gedson için tam 7 milyon euroluk net teklif yaptı. Buna bonuslar dahil değil. Ancak Benfica, bu teklifi geri çevirdi. Portekiz ekibi Gedson'dan 15-16 milyon euro seviyelerinde gelir bekliyor.