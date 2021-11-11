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Benin, Fransa'nın kaçırdığı 26 sanat eserine 129 yıl sonra kavuştu - Son Dakika

Benin, Fransa'nın kaçırdığı 26 sanat eserine 129 yıl sonra kavuştu

11.11.2021 02:41
Benin, Fransa'nın kaçırdığı 26 sanat eserine 129 yıl sonra kavuştu

Fransa tarafından 129 yıl önce Benin'den kaçırılan tarihi eserler başkent Kotonu'ya ulaştı.

Fransa tarafından 129 yıl önce Benin'den kaçırılan tarihi eserler başkent Kotonu'ya ulaştı.

Fransa'nın Benin'e iade ettiği 26 parçalık sanat eserleri, Kotonu Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Patrice Talon tarafından özel törenle teslim alındı.

Törende, siyasiler, dini ve askeri yetkililerin yanı sıra birçok davetli yer aldı.

Eserler, 15 Ocak 2022'den başlayarak 2 ay boyunca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret edilebilecek, ardından sömürgecilik döneminde köle ticaretinin yapıldığı Ouidad kentindeki Kölelik Müzesi'ne taşınacak.

Yaklaşık 2 yıl burada kalacak eserler, kalıcı olarak Abomey'de inşa edilecek Amazonlar Destanı ve Dahomey Kralları Müzesi'nde sergilenecek.

7 günde 15 bin ziyaretçi

Benin, Ağustos 2016'da bu eserlerin iadesi için resmi talebini Fransa'ya iletmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kasım 2017'de Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'ya gerçekleştirdiği ziyarette, eserlerin iadesi sözünü vermişti.

Abomey Sarayı'ndan 1892'de kaçırılan ve Kral Behanzin'in hazinesinde yer alan 26 parça, 2003'ten beri Paris'teki Quai Branly- Jacques Chirac Müzesi'nde sergileniyordu.

Eserler, Benin'e gönderilmeden önce 7 günde 15 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.

Benin'in UNESCO Daimi Temsilciliğine göre, Fransa'da Benin'e ait 4 bin 500 ila 6 bin eser bulunuyor.

Fransa'da Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser var

Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 döneminde kaçırılmış sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Eserlerin büyük bölümü başta başkent Paris olmak üzere birçok şehirdeki müzelerde sergileniyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurmuş, kıtanın yüzde 35'i 300 yıl boyunca Fransızların kontrolünde kalmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Benin, Fransa'nın kaçırdığı 26 sanat eserine 129 yıl sonra kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benin, Fransa'nın kaçırdığı 26 sanat eserine 129 yıl sonra kavuştu - Son Dakika
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