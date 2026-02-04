Bennett, Trump'ın Danışmanını Kampanyasına Aldı - Son Dakika
Bennett, Trump'ın Danışmanını Kampanyasına Aldı

04.02.2026 17:30
Eski İsrail Başbakanı Bennett, seçim kampanyasına Trump'ın danışmanı Fabrizio'yu dahil etti.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'de bu yıl yapılacak seçimler için ABD Başkanı Donald Trump'ın anketör ve danışmanı Tony Fabrizio'yu seçim kampanyasına dahil ettiğini duyurdu.

Bennett'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Fabrizio ile birlikte bir üst düzey ABD'li danışman daha Bennett'in kampanya ekibine katıldı.

Trump'ın 2016 ve 2024'teki seçim kampanyalarında önemli rol üstlenen Fabrizio'nun yanısıra, 1996'dan beri İsrail'deki seçimlerde farklı siyasetçilere danışmanlık yapan George Birnbaum'un da kampanyaya dahil edildiği kaydedildi.

ABD'deki beş başkanlık seçiminde deneyim sahibi olan ve Trump'ın kazandığı 2016 ve 2024 seçimlerinde anketör ve danışman olarak görev yapan Fabrizio, şu anda da danışmanlığını sürdürüyor.

Fabrizio, çok sayıda ABD Kongre üyesi ve valinin yanı sıra dünya genelinde birçok ulusal seçim kampanyasında görev aldı.

Netanyahu'nun 1996'da kampanya stratejisti olan Arthur Finkelstein'ın ortağı Birnbaum, İsrailli siyasilerin kampanya ekiplerinde yer aldı. Birnbaum, kısa süre başbakanlık yapmasını sağlayan 2021 İsrail genel seçimlerinde de Bennett ile çalıştı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, bu adımın Bennett tarafından Netanyahu'ya baskı için atıldığını ve Bennett'in Trump ile çalışabileceğini göstermesi için bir yol olarak değerlendirildiğini belirtti.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

17:50
SON DAKİKA: Bennett, Trump'ın Danışmanını Kampanyasına Aldı - Son Dakika
