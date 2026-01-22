Benzinle Ateşi Harlamak Belli Olmadık Sonuçlar Doğurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Benzinle Ateşi Harlamak Belli Olmadık Sonuçlar Doğurdu

22.01.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da fırıncı Abit Yüksel, çay demlemek için benzin dökerken alev aldı, kurtuldu.

ADANA'da çay demlemek için yaktığı ateşi harlamak için benzin döken fırıncı Abit Yüksel (40), "Bir anda alev aldı. Olayda hiç panik yapmadım, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Allah yaktı, Allah söndürdü. Yanmaktan son anda kurtuldum" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Fırıncı Abit Yüksel, iş yerine gelen müşterilerine ikram etmek için çay demlemek istedi. Yüksel, yaktığı ateşi harlamak için motosikletinin deposundan aldığı benzini ateşe döktü. Bu sırada alev bir anda parladı ve Yüksel'in kıyafeti yandı. Üzerindeki ceketi çıkarıp, söndüren Yüksel'i alevlerden kurtulma mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

'BİR KILIM BİLE YANMADI'

Yara almadan kurtulan Yüksel, "Ateşi canlandırmak için benzini döktüm, bir anda alev aldı. Olayda hiç panik yapmadım, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Allah yaktı, Allah söndürdü. Yanımdakiler yardım etti, yanmaktan son anda kurtuldum. Olayda bir kılım bile yanmadı. Çocuğuma çakmakla yakmasını söyledim, yakamayınca ben de benzinle yakmaya çalıştım. Bundan sonra çay demlerken daha dikkatli olacağım" dedi.

Haber - Kamera: Yusuf YILDIZ/ADANA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Fırıncı, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Benzinle Ateşi Harlamak Belli Olmadık Sonuçlar Doğurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 27 yaralı TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

16:50
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara’dan çıkardı
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 17:08:46. #7.11#
SON DAKİKA: Benzinle Ateşi Harlamak Belli Olmadık Sonuçlar Doğurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.