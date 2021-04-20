Beppe Grillo: İtalya'da tecavüzle suçlanan oğlunu 'sersem genç' diye savunan 5 Yıldız Hareketi'nin kurucusu komedyene tepki

İtalya'da popülist 5 Yıldız Hareketi'nin kurucusu komedyen Beppe Grillo, tecavüzle suçlanan oğlunu savunmak için çektiği video yüzünden eleştirilerin hedefinde.

Grillo'nun 20 yaşındaki oğlu Ciro Grillo, Temmuz 2019'da 3 arkadaşıyla birlikte Sardinya adasındaki evlerinde 19 yaşındaki bir kadına tecavüzle suçlanıyor. Savunma makamı cinsel ilişkinin şikayetçi kadının rızasıyla gerçekleştiğini öne sürüyor. Savcılık ise olayın bir toplu tecavüz vakası olduğunu iddia ediyor.

Beppe Grillo da oğlunu savunmak amacıyla dün yayımladığı videoda, cinsel birlikteliğin rızayla gerçekleştiğini iddia etti ve mağdur kadının olayı 8 gün sonra ihbar etmesinin "tuhaf" olduğunu söyledi.

Grillo, gösteri ve siyaset dünyasında da sıklıkla kullandığı yüksek tonlu, bol jestli konuşmasında, "Oğlum ve 3 genç seri tecavüzcüler gibi tüm gazetelerde" diye şikayet etti. Grillo, ardından şikayetçi kadına yüklenerek "Sabah tecavüze uğrayan bir insanın öğleden sonra sörf yapmaya gitmesi ve 8 gün sonra şikayetçi olması tuhaf" dedi.

72 yaşında ve 4 çocuk babası olan Grillo, oğlu Ciro ve arkadaşlarının "tecavüzcü değil sersem gençler" olduğunu da iddia etti.

Grillo videoyu, önündeki masaya vurarak ve "Oğlum bir şey yapmadı, onu tutuklayacaksanız beni de tutuklayın" diye bağırarak bitirdi.

Parlamento'da en büyük parti konumunda olan 5 Yıldız Hareketi'nin kurucusu ve fiili lideri Beppe Grillo'nun videosu siyaset dünyasından ve kadın örgütlerinden büyük tepki çekti. Grillo, "mağduru suçlayarak tecavüz kültürünü sürdürmekler" suçlandı. 5 Yıldız Hareketi'ne de Grillo ile aralarına mesafe koyma çağrıları yapılıyor.

'Pozisyonunu kullanarak mağduru suçluyor'

Kadına karşı şiddetle mücadele örgütü Non Una Di Meno (Bir kişi daha eksilmeyeceğiz), Grillo'yu pozisyonu ve görünürlüğünden faydalanarak mağduru hedef almakla suçladı. Örgüt, Grillo'nun "mağdur kadını suçlayarak, inandırıcılığına kuşku düşürmeye çalışarak ve bir cinsel saldırı suçunu küçümseyerek ikinci bir mağduriyet yarattığını" vurguladı. Örgütün açıklamasında "Bu, tüm kadınlara yönelik bir saldırıdır" denildi.

Uluslararası Af Örgütü İtalya ofisi de bir açıklama yaparak Grillo'nun "popülaritesini ve sosyal medyadaki gücünü kullanarak" mağduru suçlama yoluna başvurmasını eleştirdi.

Siyaset dünyasından da benzer tepkiler geldi. Tecavüz davasında hüküm verme görevinin mahkemelere ait olduğu, ancak Grillo'nun oğlunu savunmak adına kullandığı ifadelerin "mide bulandırdığı" yorumları yapıldı.

Yaşayan İtalya Partisi Meclis Grup Başkanı Maria Elena Boschi, "Beppe Grillo'nun videosu skandal, utanç verici. Kullandığı ifadeler erkek şovenizmi dolu" dedi. Boschi, bir kadının tecavüz ihbarını hemen yapamamasının altında, acı, kaygı, utanç gibi birçok nedenin yatabileceğini de vurguladı.

Demokratik Parti lideri Enrico Letta da Grillo'nun sözlerini "kabul edilemez" diye niteledi.

Aile: Acımızla alay ediyor

5 Yıldız Hareketi'nden henüz toplu bir duruş gelmezken, hareketin milletvekillerinden Federica Daga tepki gösterdi. Kendisinin de geçmişte şiddete maruz kaldığını ve bunu ancak aylar sonra ihbar edebildiğini açıklayan Daga, "Grillo'nun vahim sözleri bana kendi dramımı yeniden yaşattı" dedi.

Tecavüz suçlamasında bulunan kadının ailesi de avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada, "Yıkılmış haldeyiz. Başkalarının acısı üzerinden şov yapmaya kalkmak iğrenç bir maskaralık" ifadelerini kullandı. Aile, Grillo'nun "mağduru sanık kürsüsüne sürüklemeye çalıştığını" ve genç kadın ile yakınlarının acısıyla alay ettiğini söyledi.