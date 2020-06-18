Bera Otelleri kapılarını yeniden misafirlerine açıyor - Son Dakika

Bera Otelleri kapılarını yeniden misafirlerine açıyor

Bera Holding'e bağlı Bera Otelleri pandemi sürecinde normalleşme adımlarıyla birlikte kapılarını misafirlerini açıyor.

Bera Otelleri kapılarını yeniden misafirlerine açıyor, System.String[]

Bera Holding'e bağlı Bera Otelleri pandemi sürecinde normalleşme adımlarıyla birlikte kapılarını misafirlerini açıyor. Bera Konya Otel 22 Haziran Pazartesi, Bera Alanya Otel ise 29 Haziran Pazartesi 'Yeni Normal Dönemi'ne hazır bir şekilde konuklarını ağırlamaya başlayacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan ve dünyadaki ilk örneklerinden biri olan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na başvuran Bera Otelleri, hizmet kalitesini bu program çerçevesinde daha da yukarı taşımak iddiasıyla çalışıyor. Bera Otelleri yönetimi, konaklama ve yeme-içme tesislerini ayrı kriterler çerçevesinde yerel ve uluslararası standartlarda denetlemeye açtıklarını, Güvenli Turizm Sertifikasının gerektirdiği hijyen, sağlık denetimi ve uygunluk değerlendirmesini kendilerine temel referans olarak aldıklarını belirterek, yeni döneme hazır olduklarını ifade etti.


"Yeni dönemde fiyat değil, güven belirleyici olacak"


Bera Alanya Genel Müdürü Kazım Öztoklu, Türkiye'nin turizmde edindiği deneyim ve birikimleri ile gelişmelere kolay uyum sağlayan bir ülke olduğunu, yeni normalleşme döneminde turizmde fiyat değil, güvenin belirleyici olacağını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığının Güvenli Turizm Sertifikasyonu için yakında TSE tarafından denetime gireceklerini belirten Kazım Öztoklu, "Hazırladığımız önlem ve tedbirler ile misafirlerimize sağlıklı ve mutlu bir tatil yaşatmayı arzuluyoruz. Bu süreç içerisinde misafirlerimize daha iyi hizmet vermek adına departman müdürlerinden oluşan Pandemi İzleme Kurulu (PİK) kurduk. Pandemi İzleme Kurulu misafirlerimizin beklentilerini karşılamak, hizmet kalitemizi korumak için tüm süreci yönetecek. PİK, tüm departmanlara yönelik protokolleri hazırlamış olup, çalışma arkadaşlarımıza bu konularda eğitim verilmesini sağlayacak, hijyen ve dezenfeksiyon ile sosyal mesafe konusunda etkin çalışma yürütecektir" dedi.


Pandemi İzleme Kurulu'nun Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel otoritelerin resmi talimatları ve önerilerini, ilgili resmi ve uzman otoritelerin görüşlerini sürekli takip ederek gerekli olan tüm önlemlerin güncel bir şekilde uygulanmasının sağlandığını belirten Kazım Öztoklu, "29 Haziran'da kapılarımızı misafirlerimize yeniden açacağız. Çalışma arkadaşlarımızın, misafirlerimizin ve iş ortaklarımızın sağlığını korumak amacıyla bir Hijyen Manifestosu hazırladık. Web sitemizde yayınladığımız bu manifesto ile hijyen önlemlerini alarak, hazırlıklarımızı tamamladık ve onları misafir etmek için sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.


Kazım Öztoklu son olarak, "Tüm Bera Alanya çalışanları hijyen konusunda eğitimlerini tamamlamış, iş başı öncesinde düzenli sağlık taramalarından geçirilmiş olup, ilgili koruyucu ekipmanları hazır halde 29 Haziran'ı beklemektedir. Misafirlerimizin, ailelerinin, çalışma arkadaşlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlığı bizim önceliğimiz olmaya devam edecektir. Misafirlerimizin 'Güneş, yeşil ve maviye olan özlemlerini biliyoruz. Bera Alanya ailesi olarak yeniden güzel ve sağlıklı günlere hazırız" diyerek sözlerini tamamladı.


"Eski konukseverliğimiz, yeni normalimiz ile açılışa hazırız"


22 Haziran Pazartesi tekrar misafirleri ile buluşmaya hazırlanan Bera Konya Otel Müdürü Ahmet Büyükyıldız da açılış öncesi aldıkları önlemler ve uygulamalara dair bilgiler vererek, "23 Mart tarihinde virüs yayılımını engellemek; misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını korumak amacıyla hizmetlerimize geçici olarak ara vermiştik. Bu süre içerisinde hem ülkemizdeki hem de dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettik. Kendi sektörümüzle ilgili alınması gereken tedbir ve önlemleri de bu zaman içerisinde daha detaylı olarak irdeleme fırsatı bulduk. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın başlatmış olduğu Güvenli Turizm Sertifikası için başvurumuzu geçtiğimiz haftalarda yaptık. Amacımız, konaklayacak tüm misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve otelimize gelen üçüncü şahıslar ile ailelerimizin de bulunduğu geniş bir kitlenin sağlığını korumaktır. Açılış öncesi hazırlıklarımızı bu doğrultuda planlıyor, çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.


"Eski konukseverliğimiz, yeni normalimiz" ile açılışa hazırız diyen Büyükyıldız sözlerine şöyle devam etti: "Otel girişinden başlayarak misafirlerimizin temassız ateş ölçer ile ateşi ölçülerek kayıt altına alınacak, giriş işlemini yapmak üzere sosyal mesafe kuralları dahilinde resepsiyona yönlendirilecektir. Kayıt esnasında misafirlerimizden son 14 günde bulundukları yerler, kendisi veya herhangi bir aile ferdinin Covid-19'a yakalanıp yakalanmadığına dair bilgileri içeren form ile kayıt altına alınmaktadır. Misafirlerimizin eldiven ve maske gibi koruyucu ekipmanlara ihtiyaç duyması halinde ücretsiz olarak bu konuda misafirlerimizin ihtiyacı giderilecektir. Covid-19 ile mücadele de en büyük silahımız kolektif bilincimiz olması nedeniyle otel içinde yer alan bilgilendirme afişleri, görseller ve videolar bu farkındalığımızı canlı tutmaya devam edecektir. Ortak kullanım alanları ile tüm katlarda el dezenfektanı ve el antiseptiği kolay ulaşılır olacaktır. Misafirlerimizin kişisel kullanıma ait eşyalar sterilize edilip tek kullanımlık hale getirilmiş, odalarda temas sonrası bulaş ve virüsün yayılmasını sağlayacak ürünlerin tamamı kaldırılmıştır. Özellikle klima sistemlerinin periyodik bakımına, çamaşır, bulaşık makinesi vb. diğer araç ve gereçlerin sterilizasyonuna büyük önem verilmektedir. Açık büfe kahvaltı hizmeti bu süreçte sonlandırılmış olup yerine kişiye özel ve steril bir şekilde sunulan özel kahvaltı tabağı hizmetine başlanacaktır. Şeker, tuz ve baharat gibi ürünlerde tek kullanımlık şekilde servise geçilmiştir. 'Yeni Normal'in getirdiği önemli bir uygulama ise odaların yeni misafire hazırlanması döneminde prosedürler dahilinde detaylı bir hijyene tabi tutulmakta, odalar ULV cihazı ile dezenfekte edilerek asgari 12 ila 24 saat arası bekleme süresi sonunda yeni müşterimizin hizmetine sunulmaktadır."


Sürecin en önemli konulardan birisinin de personelin eğitim ve sağlığı olduğunu ifade eden Büyükyıldız, "Her kademedeki personelimizin sağlık kontrolleri rutin olarak yapılmakta olup, müşterilerimize bu süreçte maske ve siperlik ile hizmet verilecektir. 5 Haziran 2020'de tüm çalışanlarımıza Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Eğitimi verilmiştir. Bu bakış açısı ve değişmeyen 'Bera Konukseverliği' ile güvenli ve sağlıklı hizmeti sunabilmek bu süreçte değişmeyen hizmet anlayışımızdır, olmaya devam edecektir. Tüm misafirlerimizi Konya ziyaretlerinde gönül rahatlığı ile Bera Konya'yı tercih edebileceklerini belirtmek isterim" diye konuştu. - KONYA

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 12:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bera Otelleri kapılarını yeniden misafirlerine açıyor - Son Dakika Ekonomi

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