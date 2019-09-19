Berat Ağca, Sivas Altınyayla Belediyespor'da

Sivas Altınyayla Belediyespor, Kayseri Şekerspor forması giyen Berat Ağca'yı transfer etti.



Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor alt yapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen 2000 doğumlu Berat Ağca yeni sezonda Altınyayla Belediyespor forması giyecek.



2013 yılında 2018-2019 sezona kadar Kayseri Şekerspor formasını başarılı ile taşıyan Berat Ağca, 2019-2020 sezonunda Sivas Altınyayla Belediyespor forması giyecek.



Altınyayla Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kariyer basamaklarının ilk adımını Kayseri'de atan genç oyuncu artık Altınyayla formasını terletecek. Futbol hayatına başlar başlamaz kendinden söz ettiren ve oynadığı takımlarda gerek saha içi gerekse saha dışındaki duruşu ile takdir toplayan genç yetenek artık takımımızda top koşturacak futbol hayatındaki başarılarının devamını diliyor gollü bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Futbola 13 yaşında Kayseri Şekerspor'da başlayan Berat Ağca dünden bugüne kadar takımının yaşadığı başarılarda önemli roller üstlenmiştir. Türkiye Şampiyonası ve Kayseri Süper Amatör Küme tecrübesi olan genç yetenek her iki kanatta da görev yapabilmektedir. Oyuncu son olarak geçen sene Kayseri süper amatörde takımının vazgeçilmezi olup görevini layıkıyla yerine getirmiştir" denildi. - KAYSERİ