Berberdeki silahlı saldırıda ölen Yasin, toprağa verildi - Son Dakika
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Berberdeki silahlı saldırıda ölen Yasin, toprağa verildi

23.03.2022 13:17
Berberdeki silahlı saldırıda ölen Yasin, toprağa verildi

GAZİANTEP'te, dün berberde tıraş olurken motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Yasin Demir (25) son yolculuğuna uğurlandı.

GAZİANTEP'te, dün berberde tıraş olurken motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Yasin Demir (25) son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Mahallesi'nde fabrika işçisi 2 arkadaşa, tıraş olmak için girdikleri berber dükkanında dün akşam saatlerinde motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Silahlı saldırıda Yasin Demir ve Muhammet Can, ağır yaralandı. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti, Muhammet Can ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yasin Demir'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Demir'in cenazesi daha sonra Asri Mezarlık'ta toprağa verildi

Polis, saldırganların kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Berberdeki silahlı saldırıda ölen Yasin, toprağa verildi
Berberdeki silahlı saldırıda ölen Yasin, toprağa verildi
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Yasin Demir, Fabrika, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Berberdeki silahlı saldırıda ölen Yasin, toprağa verildi - Son Dakika


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