Bereket Sofrası yeniden kuruldu

İnegöl Belediyesi'nin her cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği "Bereket Sofrası Halk Günleri", yaz aylarında verilen aranın ardından bugün yeniden başladı.



İlk Bereket Sofrasında Çimen Camii cemaatiyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, "Kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye'nin en iyi belediyesi olacağız. 5 yılın sonunda ben inanıyorum ki hedeflerimizin tamamına ulaşarak beraberinde üzerine ilave edilmiş çalışmalarımız da olacak. Sürprizlerimiz de olacak" dedi.



Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcıları; Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger, Oğuzhan Uslu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından caminin çay ocağında hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, bölgenin sorunları da masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.



Belediye Başkanı Alper Taban, "Önemli olan birlikte olabilmek, düşüncelerimiz ne olursa olsun ortak paydada buluşabilmek. Bu şehrin yöneticisi olarak benim en büyük ortak paydam vatandaşlarımızı dinlemek, onların sorunlarına çözüm üretmek, refah seviyesini arttırmaya çalışmak, bu şehirde severek, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamasını sağlamak. Bu buluşmaları da bir vesile olarak görüyorum. Çünkü mahalle buluşmaları adı altında ekibimizle birlikte mahallelerimize gidip toplanarak vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Yine her Cuma günü Cuma namazından sonra ek hizmet binamızda vatandaşlarımızla randevusuz şekilde görüşerek sorunlarını dinlemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız rahatlıkla yöneticilere ulaşabilsinler istiyoruz. Hamdolsun artık çok yönlü bir iletişim var. Yüz yüze iletişimin dışında da farklı kanallarla her türlü erişim sağlanabiliyor. Ancak biz yine de yüz yüze iletişimin daha sıcak olduğunu düşünerek bu tür buluşmaları da arttırmaya çalışıyoruz. Sabah buluşmalarımız da bunun bir örneğidir. Bereket Sofrası adı altında bir bölgemizin sakinleriyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben burada olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Burada yaptıklarımızı anlatmaktan ziyade sizleri dinlemek istiyorum. Ancak vatandaşlarımıza farklı iletişim kanallarımızı da hatırlatmak istiyorum. Şu an Türkiye'nin en kolay erişilebilen kurumuyuz" dedi. - BURSA