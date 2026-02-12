Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı - Son Dakika
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı
12.02.2026 10:18
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı
41 yaşındaki oyuncu Beren Saat, kariyerinde yeni bir sayfa açarak müzik dünyasına adım attı. İlk teklisi ''CapitaliZoo''dan paylaştığı kesit kısa sürede dikkat çekti.

"Aşk-ı Memnu" ve "Fatmagül'ün Suçu Ne?" gibi yapımlardaki performansıyla hafızalara kazınan Saat, bu kez müzik dünyasına attığı adımla gündeme geldi. Yeni şarkısı için Los Angeles'ta kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun klipteki yeni saç modeli de ilgi gördü.

Şarkısıyla ilgili konuşan Saat, şu ifadeleri kullandı:

"CapitaliZoo, dünyanın seni nasıl ehlileştirmeye çalıştığını fark etmekle ilgili. Hepimiz özgür ve kendimizle barışık doğuyoruz. Sonrasında personalar yaratıp özümüzden uzaklaşıyoruz. Bu şarkı, içimizdeki çocuğun zekâsına bir övgü ve hepimizin görünmez kafeslerine karşı benim isyanım."

Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

Şarkı, Saat'in eşi Kenan Doğulu ile uzun süredir üzerinde çalıştığı müzik projesinin ilk adımı oldu. İngilizce eserin sözleri Beren Saat'e aitken, prodüktörlüğünü ve aranjesini Kenan Doğulu üstlendi.

2014 yılında Los Angeles'ta evlenen Beren Saat ile Kenan Doğulu, evliliklerinin 12. yıllarında müzikal birlikteliğe de imza atmış oldu.

Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

Son Dakika Yaşam Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Acar Emre Acar:
    yok olunca böyle dönüşler yapmaya çalışacaklar 0 1 Yanıtla
