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Beren Saat'in canlandırdığı 'Atiye'den ilk kareler
6 saat önce
Başrolünü Beren Saat ve Mehmet Günsür'un paylaştığı 'Atiye' dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
Başrolünü Beren Saat ve Mehmet Günsür'un paylaştığı 'Atiye' dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı.
Heyecanla beklenen Atiye dizisinden ilk kareler geldi. Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in paylaştığı dizinin geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı yayınlanmıştı. Dizi, 27 Aralık'ta Netflix'te yayın hayatına başlayacak. Beren Saat en son dizi oyunculuğunu Muhteşem Yüzyıl'da sergilemişti. - İSTANBUL
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