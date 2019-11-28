Son Dakika Haberleri: Beren Saat'in canlandırdığı 'Atiye'den ilk kareler
Son Dakika Magazin Beren Saat'in canlandırdığı 'Atiye'den ilk kareler - Son Dakika Magazin

Beren Saat'in canlandırdığı 'Atiye'den ilk kareler

6 saat önce

Başrolünü Beren Saat ve Mehmet Günsür'un paylaştığı 'Atiye' dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Beren Saat'in canlandırdığı 'Atiye'den ilk kareler, System.String[]

Başrolünü Beren Saat ve Mehmet Günsür'un paylaştığı 'Atiye' dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı.


Heyecanla beklenen Atiye dizisinden ilk kareler geldi. Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in paylaştığı dizinin geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı yayınlanmıştı. Dizi, 27 Aralık'ta Netflix'te yayın hayatına başlayacak. Beren Saat en son dizi oyunculuğunu Muhteşem Yüzyıl'da sergilemişti. - İSTANBUL

Melisa Şenolsun, Metin Akdülger, Mehmet Günsür, Beren Saat, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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