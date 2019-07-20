Son Dakika Haberleri: Beren Saat, Kenan Doğulu ayrılık iddialarına son noktayı koydu
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Beren Saat, Kenan Doğulu ayrılık iddialarına son noktayı koydu

26 dakika önce

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in ayrılık iddiasına son noktayı Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu koydu.

Beren Saat, Kenan Doğulu ayrılık iddialarına son noktayı koydu, System.String[]
Kenan Doğulu ve Beren Saat'in ayrılık iddiasına son noktayı Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu koydu.

Kenan Doğulu Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. Yaz konserleri kapsamında sahneye çıkın ünlü sanatçıyı binlerce kişi izlemeye geldi. Doğulu konser alanına girer girmez kız kardeşi Canan Doğulu ve annesi Serpil Doğulu geldi. Doğulu konserini izlemeye Pelin Karahan, Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade gibi birçok ünlü isimlerde ön sıralarda yerini aldı.

İsim konusunda tartışıyorlar

Hamile eşi Nazlı Kurbanzade ile birlikte Kenan Doğulu konserine gelen Ali Sunal basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sunal, "Bebeği Kenan amcasıyla tanıştırmaya getirdim" şeklinde konuşan Sunal doğacak olan çocuğu için isim konusunda eşiyle anlaşamadıklarını ifade ederek "Şaşkın ve heyecanlı şekilde bekliyoruz. İsim düşündük tartışıyoruz. Doğunca netleşecek" dedi.

Yeni dizi geliyor

Oyuncu Pelin Karahan kız kıza Doğulu konserini izleyenler arasındaydı. Yeni dizinin yolda olduğu müjdesini veren Karahan "Kız kıza geldik. Beyleri evde bıraktık. Kenan'ı çok seviyorum. Bizim düğün şarkımız bile Kenan Doğulu'nundu" şeklinde konuştu. İki çocuk annesi olan Karahan, "Yeni bir proje var. Dizi ile ekranlara geri dönüyorum" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.

Doğulu'nun annesi son noktayı koydu

Kenan Doğulu'yu Bodrum'da yaşayan annesi Serpil Doğulu'da oğlunun konserini en ön sıralardan izledi. Beren Saat'in konsere gelmemesi hakkında konuşan Doğulu, "İşleri vardır, öyle olması gerekiyordur" dedi. Beren Saat ve Kenan Doğulu ayrılacak idealarına cevap veren Serpil Doğulu konuya son noktayı koyarak "Hayır kesinlikle ayrılmayacaklar. Söylenenler, konuşulanlar yalandan öte değil. Öyle bir şeyleri yok" dedi. - MUĞLA
Kenan Doğulu, Beren Saat, Bodrum, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:39 Kaynak: İHA
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