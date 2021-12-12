Üye Girişi
Bergama'nın kültürel mirasını kadın usta taşıyacak - Son Dakika

Bergama'nın kültürel mirasını kadın usta taşıyacak

12.12.2021 15:34
Bergama'nın kültürel mirasını kadın usta taşıyacak

ANADOLU'nun son karatabak ve parşömen ustası Bergamalı İsmail Araç'ın iki çırağından biri olan Nesrin Ermiş Pavlis 'Geleneksel Parşömen Yapımı' icra dalı ile 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' olarak kaydedildi.

ANADOLU'nun son karatabak ve parşömen ustası Bergamalı İsmail Araç'ın iki çırağından biri olan Nesrin Ermiş Pavlis 'Geleneksel Parşömen Yapımı' icra dalı ile 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' olarak kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulu'nun bu yılki çalışmaları tamamlandı. Covid-19 salgını nedeniyle geçen sene düzenli toplantı ve inceleme gerçekleştiremeyen kurul bu sene toplam 606 ustaya 'Sanatçı Tanıtma Kartı' verilmesi kararı aldı. Geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimlerini ve görünürlüğünü arttırarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla akademisyenler, uzmanlar ve miras taşıyıcılarından oluşan değerlendirme kurulu bu yıl, Bergamalı Nesrin Ermiş Pavlis'i 'Geleneksel Parşömen Yapımı' icra dalı ile 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' olarak kaydetti.

Türkiye'de sadece İsmail Araç ile öğrencileri Demet Sağlam Tokbay ve Nesrin Ermiş Pavlis'in usta statüsünde icra ettiği geleneksel parşömen yapımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılında 'geleneksel kağıt yapımı' zanaatı altında değerlendirmeye alınacak sanat dalları arasına alındı. Bu sürece 2013 yılından itibaren Tokbay ve Pavlis'in resmi kurumlar nezdinde gerçekleştirdiği başvuru ve çalışmalar da etkili oldu.'BERGAMA VE PARŞÖMEN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM'Bergama'nın kültürel mirasını severek ve inanarak sürdürdüğünü ifade eden Ermiş Pavlis, şunları söyledi: "Bergama Belediyesi UNESCO Dünya Miras Birimi'nde çalıştığım dönemde uzun yıllar parşömenin bakanlık tarafından Bergama'nın somut olmayan kültürel mirası olması olarak tanınması için birim olarak çalışmalarımızı sürdürmüş ancak sonuç alamamıştık. Sekiz yıl sonra bakanlık tarafından 'Geleneksel Parşömen Yapımı' olarak bir icra dalının kabul edilmesi, Bergama ve parşömen için çok önemli bir adım. Bu adımın atılmasında parşömenin ileriye taşınmaya layık bir değer olarak gören ve inananların desteği çok önemli, özellikle de birlikte çıktığımız yolda hep birlikte ve yan yana olduğumuz yol arkadaşım Demet Sağlam Tokbay'ın emekleri çok büyük ve kıymetli. Parşömenin bakanlık tarafından resmi olarak kabul edilmesi sayesinde bu mirasın resmi yollardan gelecek kuşaklara aktarabilmesi, yeni ustaların yetişmesi ve Bergama Kağıdı Parşömen'in daha önemli mecralarda tanınması için yeni fırsatlar doğacak ki bu da Demet ile benim en başından beri hayal ettiğimiz bir şeydi. Ne mutlu bize ki İsmail Usta ile yollarımız kesişti ve parşömeni doğduğu topraklarda sürdürüyor ve bu miras için heyecan duyuyoruz" 'BERGAMA'NIN UNESCO SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ'NE GİRMESİNE DAYANAK'Bergama UNESCO Dünya Mirası Eski Alan Başkanı Yaşagül Ekinci ise "Bergama'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giriş hazırlıklarını yaparken kentin somut ve somut olmayan kültürel mirasının tespit ve tescili konusunda birçok çalışma yürüttük. Bu çalışmalar içinde bizi Bergama'nın mimari mirası ile UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişi kadar parşömen yapımının uluslararası alanda somut olmayan kültürel miras olarak da tescillenmesi fikri heyecanlandırmıştı. Parşömen'in yüzlerce yıl sürdürdüğü 'kültürlerin aktarım aracı' olması özelliğini tüm dünyaya tekrar hatırlatmak Bergama Belediyesi olarak da bizim görevimizdi. Bu nedenle öncelikle ulusal alanda parşömenin bir Anadolu zanaatı olarak kabul edilmesi için çalışmalara başladık. Bu kadim zanaatın hak ettiği statüyü almasında Bergama Belediyesi UNESCO Dünya Miras Birimi'nin ilk girişimlerinden sonra Demet ve Nesrin kişisel inisiyatifler alarak, gönüllü olarak çalıştılar. Resmi kurumlardan daha yoğun şekilde parşömen zanaatının yasaması için çalıştılar. Ustaları ve kendilerinin üretimlerinin gerek kamuoyu ve gerekse kamu kurumları nezdinde tanınması için tüm girişimleri yıllar boyunca ısrarla sürdürdüler. Eminim ki Nesrin'in bakanlık tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanı alması sonrasında İsmail Araç'ın da yakın zamanda 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanını aldığına tanıklık edeceğiz. Nesrin Ermiş ve Demet Tokbay'ın uzun yıllardır süren çalışmalarının yakın zamanda parşömenin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesine dayanak oluşturacağına da eminim" ifadelerini kullandı.


Bergama'nın kültürel mirasını kadın usta taşıyacak
Bergama'nın kültürel mirasını kadın usta taşıyacak
Bergama'nın kültürel mirasını kadın usta taşıyacak
Bergama'nın kültürel mirasını kadın usta taşıyacak
Bergama'nın kültürel mirasını kadın usta taşıyacak
Bergama'nın kültürel mirasını kadın usta taşıyacak
Bergama'nın kültürel mirasını kadın usta taşıyacak
Bergama'nın kültürel mirasını kadın usta taşıyacak
Bergama'nın kültürel mirasını kadın usta taşıyacak

Bergama Belediyesi, Tragger, Turizm, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bergama'nın kültürel mirasını kadın usta taşıyacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı 15:36 Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı
Adana Demirspor, Giresun'un yenilmezliğini sonlandırdı! Zafer golü son saniyede atıldı 15:34 Adana Demirspor, Giresun'un yenilmezliğini sonlandırdı! Zafer golü son saniyede atıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı 14:52 Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı İBB'den Bakan Soylu'ya 09:07 İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı 09:01 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor 00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu 21:11 Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı

Son Dakika Haberleri
15:35 Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı
15:35 Aksoy Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puana düştü
15:34 Adana Demirspor, Giresun'un yenilmezliğini sonlandırdı! Zafer golü son saniyede atıldı
15:07 Maç değil aynı zamanda para da kazandırıyor! Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in kasasına önemli katkı
14:53 Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı
14:52 Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı
14:51 Son Dakika: Galatasaray'ı mutlu eden gelişme! Cicaldau ve Marcao, deplasman kadrosunda yer aldı
14:50 Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni
14:16 Galatasaray, UEFA kupası zaferini tekrar görmek istiyor! İki yıldız kesinlikle satılmayacak
14:07 2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Herkesin gözü yarın yapılacak 4. ve son toplantıya çevrildi
Antalya'da kan donduran vahşet! Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Öldürdüm gelin alın Antalya'da kan donduran vahşet! Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Öldürdüm gelin alın         
15:37
Aksoy Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puana düştü Aksoy Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puana düştü         
15:35
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler         
12:47
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı         
09:04
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar         
00:07
Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı         
23:10
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 15:43:17. #1.12#
SON DAKİKA: Bergama'nın kültürel mirasını kadın usta taşıyacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement