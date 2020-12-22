Bergama ve Muğlaspor içerde
22.12.2020 13:06
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta takımdaki koronavirüs vakaları yüzünden 2 maçının ertelenmesi sonrası çıktığı ilk deplasmanda Alanya Kestelspor'a 5-0 yenilmenin şokunu yaşayan Bergama Belediyespor, yarın Düzcespor önünde çıkış arayacak.
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta takımdaki koronavirüs vakaları yüzünden 2 maçının ertelenmesi sonrası çıktığı ilk deplasmanda Alanya Kestelspor'a 5-0 yenilmenin şokunu yaşayan Bergama Belediyespor, yarın Düzcespor önünde çıkış arayacak. 14 Eylül Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Bergama grupta 10 maçta 16 puan topladı.Aynı grupta 11 maçta tek galibiyet alıp 8 puanla düşme hattında kalınca Egemen Urhan'la yollarını ayıran Muğlaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Tevfik Ata Tekin yönetimindeki ilk sınavda Karbel Karaköprü Belediyespor'u ağırlayacak. Muğla Atatürk Stadı'ndaki maç da aynı saatte start alacak.
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