Son Dakika Haberleri: Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'in film gibi hayatı... Evlere temizliğe gidiyor!
Son Dakika Magazin Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'in film gibi hayatı... Evlere temizliğe gidiyor!

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'in film gibi hayatı... Evlere temizliğe gidiyor!

40 dakika önce

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının özel haberine göre; Zeynep Korel, Chicago'ya taşınarak burada hayatına sıfırdan başladı.

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'in film gibi hayatı... Evlere temizliğe gidiyor!, System.String[]

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının özel haberine göre; Zeynep Korel, Chicago'ya taşınarak burada hayatına sıfırdan başladı.


Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitiren, birçok şirkette yöneticilik yapan, iki kitap yazan Zeynep, temizlik işçisi oldu.


Oturduğu sitede günlüğü 400 liraya evlere temizliğe giden Zeynep, arta kalan vaktinde de saati 70 liraya köpek gezdiriyor.


Zeynep Korel yeni hayatıyla ilgili "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. hiçbir şey ayıp değil. Çalışmak hiç ayıp değil." dedi.

Zeynep Korel, Kanal D, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:46 
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