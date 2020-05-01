Beril Albayrak, "Türk oyuncuları için büyük fırsat" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beril Albayrak, 'Türk oyuncuları için büyük fırsat' - Son Dakika Spor

Beril Albayrak, "Türk oyuncuları için büyük fırsat"

6 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Beril Albayrak, Coronavirüs salgınından ötürü yabancı oyuncuların ülkelerine gitmesi sonrasında Türk oyuncular için büyük bir fırsat oluştuğunu söyledi.

Beril Albayrak,

Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Beril Albayrak, Coronavirüs salgınından ötürü yabancı oyuncuların ülkelerine gitmesi sonrasında Türk oyuncular için büyük bir fırsat oluştuğunu söyledi.


23 yaşındaki basketbolcu, Covid19 salgınından ötürü maçlara ara verilmesi sonrasında tüm zamanını evinde geçirdiğini söyledi. Genç oyuncu, "Günlerimiz güzel geçiyor. En başta sağlıklı olduğumuz için güzel geçiyor. Kötü desem orada virüs ile savaşan insanlara haksızlık yapmış olurum. Tabi biz işimizden uzak kaldık. Antrenmanlar, maçlar falan derken onun biraz özlemini çekiyoruz. Ama onun haricinde de kendi düzenimizi oluşturmaya çalıştık bu dönemde. Liglerin ertelenme kararı alındı ve biz Kayseri'den ayrılmak durumunda kaldık. Herkes evlerine gitti. Şimdi evde yaptığımız antrenmanlar tabiki bir takım antrenmanı yerini kesinlikle tutmuyor. Hem kondisyon anlamında hem de taktik ve basketbol anlamında. Biz şuan sadece evlerimizde bireysel kendimizi ne kadar hazır tutabilirsek o kadar hazır tutmaya çalışıyoruz. İşin basketbol kısmından uzağız ne yazık ki. Bireysel olarak formumuzu korumaya çalışıyoruz" dedi.


Bu sezon Bellona Kayseri forması ile 15 maçta forma giyip 27 sayı üreten Beril Albayrak, "Ligler oynanır mı bilemiyorum. Yabancı oyuncular ülkelerine gitti. Amerikalı oyuncu çok fazla ligimizde. Amerika'da da durum şuan iyiye gitmiyor diyebiliriz. Onların tekrar Türkiye gelmesi ve geldiklerinde her hangi bir karantina süreci olur mu veya onlara herhangi testeler yapılır mı bilmiyoruz. Ama bunun gereğinin en iyi şekilde düşünüleceğini biliyorum. Çıkacak kararı bizlerde merakla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Bütün Türk oyuncular ve genç oyuncular olarak çok avantajlı bir döneme gireceğiz. Bu da krizi fırsata çevirme anlamında bize şans. Bazı takımların yeteri kadar Türk oyuncusu yok. Bu alttan gelen genç oyuncular için çok büyük fırsat. Bu bizim kulübümüz içinde geçerli. Bu fırsatı umarım herkes iyi değerlendirir" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Koronavirüs, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 04:35 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti         
23:21
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir         
23:03
Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü         
22:55
İngiltere'de Krallık Kilisesi, İngiltere'de Krallık Kilisesi, "İlahi temizlik yağı" adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor         
22:54
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı         
22:41
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor         
22:27
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı         
21:49
Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı         
21:39
Trump'ın Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz         
21:24
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı         
21:23
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?         
21:20
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor         
21:05
Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı         
20:51
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek         
20:40
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim         
20:38
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler         
20:38
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı         
20:36
Görenler şaşkına göndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı Görenler şaşkına göndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı         
20:21
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş         
19:56
Hilal Altınbilek Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var         
19:51
Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor         
19:46
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı         
19:45
Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı         
19:32
Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı         
19:29
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor         
19:17
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi         
19:16
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi         
19:12
Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti         
18:55
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı         
18:47
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti 5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2020 23:30:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beril Albayrak, "Türk oyuncuları için büyük fırsat" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]