TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Torbalı ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılıp hayatını kaybeden Berivan Bozan için Torbalı Aziz Davutlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Berivan'ın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Berivan Bozan'ın cenazesi, Arslanlar Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Berivan Bozan Toprağa Verildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?