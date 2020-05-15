Galatasaray altyapısından yetişen ve şu anda Pendik spor forması giyen Berk Nezioğluları ve eşi Büşra Yurtgül Neziroğluları, evde geçen vakitlerini anlattı. 29 yaşındaki futbolcu, spor yaparak formda kaldığını belirtirken, eşi Büşra Yurtgül Neziroğluları'nın da en büyük yardımcısı olduğunu ifade etti.



Galatasaray altyapısında yetişen ve 2009-2010 sezonunda sarı-kırmızılı ekibin A takımında oynayan Berk Neziroğluları, daha sonra Adanaspor, Sivasspor, Manisaspor formalarını giyerek Pendikspor'un yolunu tuttu. 3 yıldır Pendikspor'da ter döken Berk Neziroğluları, evde kaldığı süreyi anlattı. Virüsün ilk görüldüğü tarihlerde Bodrum'da bulunduğunu söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Vaka sayısı artmaya başladıktan sonra Bodrum'da kaldım. Küçüklüğümden bu yana sporun içinde olduğum için evde olduğum süre boyunca disiplinli şekilde çalışmalarımı sürdürdüm. Market dışında evden çıkmıyorum. Eskiden yaparken hoşlanmadığım marangozluk gibi, bahçe işleri gibi işler artık hobim oldu. Şimdi bu konularda baya yol katettim. Evde kaldığımız sürede en büyük yardımcım da eşim oldu" ifadelerini kullandı.



Büşra Yurtgül Neziroğluları: "Eşimin tarzını ben belirliyorum"



Eşiyle birlikte Messi ve Hagi gibi isimlerin de yaptığı tuvalet kağıdı sektirme aktivitesiyle vakit geçirdiklerini ifade eden Berk Neziroğluları, liglerin başlama konusuyla ilgili olarak da "Karar TFF'de ve onların vereceği karara uyacağız" ifadelerini kullandı. Eşinin tarzını belirlediğini söyleyerek sözlerine başlayan Büşra Yurtgül Neziroğluları ise "Güzel bir görünüm kişinin enerjisiyle bir bütündür. Eşimin de tarzını ben belirliyorum. Hepimizin kendimizi iyi hissettiği bir tarzı vardır. Şimdi yaz ayları geldi ve bu doğrultuda modası geçmeyen kombinler yapabiliriz. Dolabımızı sade ürünler ve temel parçalarla oluşturmalıyız" diye konuştu. - İSTANBUL