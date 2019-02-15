Berke Saka, 27 Yıllık Rekoru Tarihe Gömdü
55 dakika önce
Galatasaray Spor Kulübü Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka, 200 metre sırtüstü müsabakasında 2: 03.02 derecesi ile yıldızlar kategorisinde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Galatasaray Spor Kulübü
Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka, 200 metre sırtüstü müsabakasında 2: 03.02 derecesi ile yıldızlar kategorisinde yeni Türkiye
rekorunun sahibi oldu.
Galatasaray Spor Kulübü Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka(2003), Türkiye'de ilk defa düzenlenen Uluslararası Edirne
Kupası Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre sırtüstü müsabakasında 2: 03.02 derecesi ile yıldızlar kategorisinde yeni Türkiye rekorunun sahibi ve bu derece ile açık yaş şampiyonu oldu. Bu derece ile de Saka, 27 yıl önce Derya Büyükuncu
'nun sahibi olduğu rekoru da egale etmiş oldu.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:01 Kaynak: DHA
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