Berkin elvan'ın ölümüne ilişkin davada rapor bekleniyor

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı 'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan 'ın ölümüne ilişkin davada, sanığın ZET (gaz tüfeği) tüfeği kullanması nedeniyle talimatlara aykırı hareket edip etmediği yönünde rapor aldırılması için yazılan yazının beklenmesine karar verildi. Duruşma, 13 Kasım'a ertelendi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 14'üncü celseye, "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen tutuksuz sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden duruşmaya katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan , babası Sami Elvan ve kardeşleri Gamze ve Özge Elvan da duruşmada hazır bulundu.Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, görüntülerde sağ kolu dirseğinden sargılı kişinin ZET tüfeği kullanması sebebiyle yönetmeliklere, talimatlara aykırı davranıp davranmadığı ve kusurunun olup olmadığı hususunun dosyadaki Adli Tıp Kurumu raporları, Jandarma Kriminal raporları, diğer bilirkişi raporları, ZET tüfeğinin ve kapsülünün özellikleri, olayın olduğu ana ilişkin görüntüler gözönüne alınarak rapor düzenlemesi için İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı'nda üçlü bilirkişiye tevdii için Foça Asliye Ceza Mahkemesi 'ne yazılan talimata cevap olmadığını belirtti. Söz alan şikayetçi Gülsüm Elvan, "Bir türlü sonuçlanamıyor yargılama. Anlamış değilim" dedi.Gülsüm Elvan konuştuğu sırada baba Sami Elvan, ağlayarak duruşma salonundan çıktı. Elvan ailesinin avukatları da dosyada mevcut raporlara göre karar verilmesini talep ederek yeni raporun beklenmesine gerek olmadığını belirttiler. Sanık avukatları ise raporun beklenmesi talebinde bulundular.

DURUŞMA 13 KASIM'A BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, ZET'çi polislerden Y.Ş. hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine ve haklarında yakalama emri olan tanıklar hakkında da durumlarının araştırılmasına karar verdi. Heyet, bilirkişi heyetine tevdii için Foça Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimatın dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

