Berlin'de Elektrik Kesintisi 4 Gündür Devam Ediyor

06.01.2026 14:42
Berlin'de enerji nakil hatlarına yapılan sabotaj sonrası 25 bin 500 hane 4 gündür elektriksiz.

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında cumartesi günü enerji nakil hatlarına düzenlenen sabotajın ardından 25 binden fazla haneye 4 gündür elektrik verilemiyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de halk 4 gündür elektriksiz yaşıyor. Berlin Eyaleti İçişleri Senatörlüğü, kentin güneybatısındaki enerji nakil hatlarına 3 Ocak'ta düzenlenen sabotajın ardından 45 bin hane ile 2 bin 200 işyerini etkileyen kesintilerin giderilmesi çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 25 bin 500 hane ile bin 200 işletmeye hala elektrik verilemediği duyuruldu. Bölgede 36 acil durum jeneratörünün kullanımda olduğu belirtilen açıklamada, Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin de çok sayıda ekipmanla çalışmalara destek vereceği bildirildi. Ayrıca Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden gönderilen 5 jeneratörün de devreye girdiği belirtildi.

Hırsızlık vakalarına karşı önlem

Alman medyasında yer alan haberlere göre, elektrik kesintisi nedeniyle 5-8 Ocak arası eğitime ara verilen 19 okuldan 4'ü arızanın giderilmesiyle eğitime başladı. Okulların yanı sıra elektrik kesintisinin yaşandığı bölgedeki kreşlerin de kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi. Bölgede muhtemel hırsızlık vakalarına karşı güvenlik güçlerinin sahada olduğu bildirildi.

Isınma sorunu devam ediyor

Berlin'de hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesi sonrası özellikle geceleri bölge halkı ısınma sorunu yaşıyor. Berlin'de ısınma sistemlerinin elektrik ile çalışması nedeniyle de bölgeden ayrılamayan vatandaşlar, geceyi soğuk evlerinde geçirmek zorunda kalıyor. Bölge halkı, elektrikle çalışan sistemler nedeniyle yemek yapamazken, sıcak suya da erişim sağlanamıyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun süren kesinti

Almanya'da Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde yayın yapan ve en etkili yerel televizyon kanalı olarak bilinen RBB televizyonu 4'üncü gününe giren kesintilerin İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana başkentte yaşanan en uzun süreli elektrik kesintisi olduğunu belirtti. Berliner Zeitung Gazetesi ise bölgedeki elektrik kesintisi ve halkın bununla nasıl başa çıktığına ilişkin haberinde 'Hayalet Şehir" tanımlamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında 3 Ocak Cumartesi sabahı yangın çıkmış, Teltow bölgesindeki Lichterfelde elektrik dağıtım ana istasyonu da yangından etkilenmişti. Zarar gören nakil hatları nedeniyle Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerindeki yaklaşık 45 bin hane ile 2 bini aşkın işyerine 8 Ocak Perşembe gününe kadar elektrik verilemeyeceği açıklanmıştı. Kesinti nedeniyle telefon hatları ile elektrikli ısıtma sistemlerinin de çalışmadığı bölgede acil durum ilan edilmiş Alman Ordusu göreve davet edilmişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, Güvenlik, 3-sayfa, Berlin, Enerji, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
