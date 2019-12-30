Berlin'de silahlı soygun girişimi - Son Dakika
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Berlin'de silahlı soygun girişimi

6 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'in merkezindeki Friedrichstrasse Caddesi'nde bir kafeteryada silahlı soygun girişiminde bulunuldu.

Berlin'de silahlı soygun girişimi, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'in merkezindeki Friedrichstrasse Caddesi'nde bir kafeteryada silahlı soygun girişiminde bulunuldu.

Doğu ve Batı Berlin arasındaki eski sınır geçiş noktası Checkpoint Charlie'nin yakınındaki bir kafeye yönelik soygun girişimi sebebiyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Berlin polisinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre Friedrichstrasse Caddesi üzerindeki iş yerinde kimliği belirsiz kişinin, silahla birkaç el ateş ettiği belirtildi.


Olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği ifade edilen açıklamada, olayın soygun girişimi olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Soygun nedeniyle ağır silahlı polisler olay yerine sevk edildi ve çevredeki caddeler kapatılarak metro seferleri durduruldu.

Alman medyası soyguncunun olay yerinde kaçmayı başardığı ve polisin her yerde soyguncuyu aradığını yazdı.

Noel pazarına üç yıl önce yapılan saldırı nedeniyle yılbaşı öncesindeki silahlı soygun girişimi, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

"Checkpoint Charli" bölgesi Berlin'de turistlerin gezmek için tercih ettikleri yerlerin başında geliyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:30 Kaynak: AA
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