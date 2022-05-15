Berlin'de üçlü zirve: Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
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Berlin'de üçlü zirve: Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü

15.05.2022 08:04

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatına ilişkin üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatına ilişkin üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin'de görüştük." dedi.

Erdoğan'ın vetosunun ardından Berlin'de kritik zirve! Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü

"TERÖRE DESTEK VERMEMELERİ GEREKİYOR"

Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın PKK/ YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE İLE FARKLILIKLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ"

Öte yandan toplantı öncesi AA muhabirine konuşan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinin NATO üyeliğini veto etmesini değerlendirdi. Haavisto, "NATO üyeliği konusunda Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil." dedi.

İSVEÇ'TEN KÜSTAH AÇIKLAMA

Erdoğan'ın dünya gündemine oturan sözlerinin ardından, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı. Linde, "NATO'daki bütün ülkelerin desteğini istiyoruz. NATO'nun önemli ülkeleri bizim arkamızda. Bizimle ve o ülkelerle iyi geçinmek, Türkiye'nin çıkarına olur" dedi.

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Yunanistan: İsveç ve Finlandiya'yı NATO'da ağırlamaya hazırız Yunanistan: İsveç ve Finlandiya'yı NATO'da ağırlamaya hazırız Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bu iki ülke (İsveç ve Finlandiya) PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür' Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bu iki ülke (İsveç ve Finlandiya) PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür'

Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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