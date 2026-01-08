Berlin Elektrik Kesintisi: Tarihin En Uzunu - Son Dakika
Berlin Elektrik Kesintisi: Tarihin En Uzunu

08.01.2026 14:34
Almanya'nın Berlin kentinde 100 bin kişiyi etkileyen 5 günlük elektrik kesintisi soruları arttırdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 100 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintisi, dünya basınında geniş yer buldu.

İngiliz kamu yayıncısı BBC, soğuk kış günlerinde Berlin'de yaşanan elektrik kesintisinin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından "tarihin en uzun kesintisi" olduğunu belirterek 5 günlük kesintinin ardından evlere elektrik verilebildiğini ifade etti.

Olayın Almanya'nın sabotaj saldırılarına karşı "savunmasızlığını" gündeme getirdiğini ifade eden BBC, elektrik kesintisinden etkilenen yapılar arasında okul, hastane ve bakımevi gibi önemli kurumların olduğunu vurguladı.

Financial Times (FT) gazetesinin "Berlin karanlığa büründü" başlıklı haberinde, "Almanya'yı günlerce etkisi altına alan olay, ülkedeki zayıf enerji altyapısını gözler önüne serdi." ifadeleri kullanıldı.

"Avrupa'nın en büyük ekonomisinin altyapısı nasıl bu kadar savunmasız olabilir?"

The Guardian gazetesi ise Berlin'i günlerdir elektriksiz bırakan saldırı sonrası, vatandaşların "Bu nasıl olabilir?" sorusunun cevabını aradığını belirtti.

Almanya'nın 3 önemli soruya cevap veremediğine işaret eden The Guardian, bunların "Asıl sorumlu kim?", "Avrupa'nın en büyük ekonomisinin altyapısı nasıl bu kadar savunmasız olabilir?" ve "Yetkililer böyle bir saldırının tekrar yaşanmasını nasıl önleyebilir?" olduğunu ifade etti.

Çevre ve iklim haberlerine odaklanan Renewables Now da Berlin'deki elektrik kesintisinin ülkedeki kritik altyapı güvenliğine dikkati çektiğini vurguladı.

Almanya'da altyapının korunmasına öncelik verilmesi gerektiği ifade edilen haberde, uzmanların Berlin'deki kesintiyi "son derece ciddi" olarak nitelediğini belirtti.

Dondurucu soğukta elektriksiz kalan vatandaşlara dikkat çekildi

İrlanda kamu yayıncısı RTE, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en uzun elektrik kesintisini yaşayan Berlin'de 100 bin kişinin dondurucu soğuklarda ısınamadığını aktardı.

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN ise elektrik kesintisinin sadece haneleri değil, başkentteki ulaşımı ve iletişimi de olumsuz etkilediğini belirtti.

Fransız La Tribune gazetesi de saldırıyı üstlenen aşırı sol Volkan Grubu'nun arkasında kimin olabileceği sorusunu yöneltti.

İspanya'nın CadenaSer radyosu da Almanya'da sıfırın altında seyreden hava sıcaklıklarında on binlerce insanın elektriksiz kaldığına dikkati çekti.

İtalya basını ise soğuk havalara vurgu yaparak Berlin'de 5 günlük kesintinin ardından vatandaşların bugün elektriğe "kavuştuğunu" kaydetti.

3 Ocak'taki saldırı

Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucu kentin güneybatısında yaklaşık 100 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun elektrik kesintilerinden birini yaşamış, kış ortasında günlerce elektrik ve ısıtma olmadan kalmıştı.

Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) üstlenmişti.

Öte yandan, Federal Savcılık, söz konusu saldırıya ilişkin "terör" şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Ancak beşinci günün sonunda Stromnetz Berlin, tüm abonelere yeniden elektrik sağlayabilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Almanya, Berlin, Enerji, Güncel, Terör, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin Elektrik Kesintisi: Tarihin En Uzunu - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
