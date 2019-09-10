Son Dakika Haberleri: Berlin-Pekin hattında Hong Kong gerilimi
Son Dakika Dünya Haber

Berlin-Pekin hattında Hong Kong gerilimi

1 saat önce

Pekin Yönetimi, Almanya'nın Hong Konglu aktivist Wong'u ağırlamasına "egemenliğe saygısızlık, içişlerine müdahale" sözleriyle sert tepki gösterdi.

Berlin-Pekin hattında Hong Kong gerilimi, System.String[]

Pekin Yönetimi, Almanya'nın Hong Konglu aktivist Wong'u ağırlamasına "egemenliğe saygısızlık, içişlerine müdahale" sözleriyle sert tepki gösterdi. Berlin ise düşünce özgürlüğü vurgusuyla eleştirileri reddetti.Hong Kong'daki demokrasi yanlısı gösterilerinin önde gelen isimlerinden Joshua Wong'ın Berlin ziyareti ve Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesi, Çin'in sert tepkisine yol açtı.


Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bugün Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Almanya'yı Çin'in içişlerine müdahale etmekle suçladı.


Hong Konglu aktivist Wong'un Almanya'yı ziyaret etmesine ve Bakan Maas ile görüşmesine izin verilmesini "Çin'in egemenliğine saygısızlık ve içişlerine müdahale" olarak nitelendiren sözcü, "duyulan büyük memnuniyetsizliğin" Alman tarafına iletildiğini aktardı.


"Yanlış mesajdan kaçının"


"Alman medyası ve siyasetçilerinin Çin karşıtı ayrılıkçı akıma müdahil olma girişimi son derece yanlıştır" diyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chunying, "hiçbir yabancı hükümet, kuruluş ve bireyin, Çin'in içişlerini ilgilendiren Hong Kong'daki gelişmelere müdahil olma hakkına sahip olmadığını" sözlerine ekledi.


Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın geçen hafta yaptığı Çin ziyaretini hatırlatan ve Almanya'nın Hong Kong'daki ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj vermekten kaçınma sözünün arkasında durması gerektiğini söyleyen Çinli sözcü, Bakan Maas'ın "ilişkilere zarar veren kişi" olmaması gerektiğini ve kendisinden uluslararası hukukun temel ilkelerine uymasını beklediklerini kaydetti.


"Çok olağan"


Almanya'nın Çin'in suçlamalarına yanıtı gecikmedi. Alman Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Maas'ın Hong Konglu aktivist ve hükümet karşıtı Wong ile karşılaşması hakkındaki eleştirilerini reddettiklerini duyurdu.


Bakanlık, sivil toplum temsilcileriyle görüşmelerin çok olağan bir durum teşkil ettiğine dikkat çekerek, Alman hükümetinin her daim düşünce özgürlüğü için angajman üstlendiğini vurguladı.


Wong Berlin'de dayanışma çağrısı yaptı


Berlin-Pekin hattında gerilime yol açan 22 yaşındaki Hong Konglu aktivist Wong, pazar akşamı Almanya'ya gelmiş, pazartesi akşamı Bild gazetesi tarafından Berlin'de düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapmıştı.


Wong bu konuşmasında aralarında Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da yer aldığı katılımcılara, "zorba Çin rejimine" karşı mücadele yürüten Hong Kong'daki protestocularla dayanışma gösterilmesi çağrısı yaptı.


Almanya'ya seyahati öncesinde Hong Kong havalimanında gözaltına alınan, 24 saat sonra serbest bırakılan Wong, Almanya ziyareti sonrasında ABD'ye seyahat edecek.


Wong, Hong Kong'da 9 Haziran'da başlayan hükümet karşıtı protestoların önde gelen isimleri arasında yer alıyor.


Reuters, DW/ DA, AÜ


(c)


Hong Kong, Almanya, Berlin, Pekin, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski CIA ajanı Valerie Plame "Evet CIA gerçekten böyle araba kullanmayı öğretiyor" diyerek adaylığını açıkladı
Bebeğinin boynunu kırarak öldüren anneden şok eden savunma: Annelik beklediğim gibi çıkmadı Sünger Bob, 20. yılını sinema filmiyle taçlandıracak İş seyahatinde cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçiren çalışanın ailesine tazminat ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 23:37:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berlin-Pekin hattında Hong Kong gerilimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]