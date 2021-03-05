Berlinale'de Altın Ayı'nın sahibi belli oldu - Son Dakika

Berlinale'de Altın Ayı'nın sahibi belli oldu

05.03.2021 22:14
Berlinale'de Altın Ayı'nın sahibi belli oldu, System.String[]

Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'yı Rumen yönetmen Radu Jude'nin "Babardeala cu bucluc sau porno balamuc" adlı filmi kazandı.

Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'yı Rumen yönetmen Radu Jude'nin "Babardeala cu bucluc sau porno balamuc" adlı filmi kazandı. Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" da FIPRESCI ödülüne layık görüldü.71'inci Berlin Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Altın ve Gümüş Ayı kazanan filmler belli olurken, Ferit Karahan'ın yönetmenliğini yaptığı "Okul Tıraşı" Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülü'ne layık görüldü. Berlinale olarak bilinen festivalde, en iyi filme verilen Altın Ayı ödülünü Rumen yönetmen Radu Jude'nin "Babardeala cu bucluc sau porno balamuc" (Talihsiz seks ve porno deliliği) adlı filmi kazandı. Filmde, seks videosu internete yayılan bir öğretmenin hikayesi anlatılıyor.

Ödülü duyuran Uluslararası Jüri üyesi İsrailli yönetmen Nadav Lapid, Rumen meslektaşının filmini, "kalıcı bir sanat eseri" olarak tanımladı. Lapid, bu filmin "içinde bulunduğumuz anı" çok iyi yakaladığını sözlerine ekledi.

"Babardeala cu bucluc sau porno balamuc," festivalde Altın Ayı ödülü için yarışan 15 filmden biriydi.

Jüride, Lapid ve geçen yıl "Sheytan Vojud Nadarad" (Şeytan Yok) filmiyle Altın Ayı'yı kazanan İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof'un yanı sıra daha önceki yıllarda bu ödülün sahibi olan Ildiko Enyedi, Adina Pintilie, Gianfranco Rosi ve Jasmila Zbanic bulunuyordu.

Gümüş Ayı sahipleri

Japon yönetmen Ryusuke Hamaguchi, "Guzen to sozo" (Çarkıfelek ve fantezi) filmiyle Jüri Büyük Ödülü'ne layık görülerek Gümüş Ayı aldı.

Gümüş Ayı alan bir diğer film, "Herr Bachmann und seine Klasse" (Bay Bachmann ve sınıfı) oldu. Alman yönetmen Maria Speth'in çektiği film Jüri Ödülü'nü kazandı.

En İyi Yönetmen dalında Gümüş Ayı, "Termeszetes feny" (Doğal ışık) filmiyle Macar Denes Nagy'a verildi.

Cinsiyet ayrımı kaldırıldı

Oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımını kaldıran Berlinale'de bu yıl en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödülleri yerine en iyi başrol ve en iyi yardımcı oyuncu kategorilerinde sadece birer ödül verildi.

"Ich bin dein Mensch" (Ben senin adamınım) filmindeki performansıyla en iyi oyuncu seçilen Alman aktrist Maren Eggert de Gümüş Ayı kazanan bir diğer isim oldu.

"Rengeteg – mindenhol látlak" (Orman - Her yerde seni görüyorum) filmindeki performansıyla en iyi yardımcı oyuncu seçilen Macar aktris Lilla Kizlinger de Gümüş Ayı'ya layık görüldü.

En İyi Senaryo Ödülü'nü "Inteurodeoksyeon" (Giriş) filmiyle Güney Koreli Hong Sangsoo kazandı.

"Sıra Dışı Sanatsal Katkı" ödülü ise "Una película de policías"ın (Bir polis filmi) kurgusuna imza atan Meksikalı Yibran Asuad'a verildi.

"Okul Tıraşı" FIPRESCI Ödülü kazandı

Berlin Film Festivali'ne bu yıl Türkiye'den katılan tek film olan ve Panorama bölümünde gösterilen Ferit Karahan imzalı "Okul Tıraşı" ise Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülü'ne layık görüldü. Bu, Berlinale'nin ilk aşamasında Panorama bölümünde verilen tek ödül oldu. Başrollerini Samet Yıldız ve Ekin Koç'un paylaştığı film, Anadolu'da bir yatılı okulda geçiyor. "Okul Tıraşı" sıkı kuralların ve disiplinin uygulandığı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan bir öğrencinin hikayesini konu ediyor.

Ödül töreni Haziran'da

Geçen yıllara göre daha az filmin yer aldığı festivalde bu yıl aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 59 ülkeden toplam 166 film gösterildi. Küresel koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl iki bölüm halinde düzenlenen Berlin Film Festivali'nin 1-5 Mart tarihleri arasındaki ilk kısmında, filmler sadece sinema sektörü ve medyaya internet üzerinden gösterildi. Filmlerin seyircili olarak açık ve kapalı sinema salonlarında gösterileceği Berlinale'nin ikinci bölümü ise 9-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde ödüller de bu tarihlerde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

DW/CÖ,JD

(c)

Berlinale'de Altın Ayı'nın sahibi belli oldu

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Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Berlinale'de Altın Ayı'nın sahibi belli oldu - Son Dakika


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