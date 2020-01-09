Berlinale'de jüri başkanı Jeremy Irons - Son Dakika
Son Dakika Magazin Berlinale'de jüri başkanı Jeremy Irons - Son Dakika Magazin

Berlinale'de jüri başkanı Jeremy Irons

6 saat önce

Tecrübeli oyuncu Jeremy Irons, 70. Berlin Film Festivali'nin uluslararası yarışmasında jüri başkanı koltuğuna oturacak.

Berlinale'de jüri başkanı Jeremy Irons, System.String[]

Tecrübeli oyuncu Jeremy Irons, 70. Berlin Film Festivali'nin uluslararası yarışmasında jüri başkanı koltuğuna oturacak. Irons, ilk olarak Berlin Film Festivali'ne 2011 yılında Margin Call filmiyle adım atmıştı.


Irons, Berlinale jüri başkanı seçilmesiyle ilgili olarak "Berlinale'de Uluslararası Jüri Başkanı rolünü üstlenmem konusunda mutluluk ve önemsiz sayılamayacak kadar onur duyuyorum" dedi.


Berlinale'in Artistik Direktörü Carlo Chatrian ise "Hem bir sanatçı olarak hem de bir vatandaş olarak yeteneği ve seçimleri onu 70. Berlinale'in jüri başkanı olarak ağırlamam konusunda gurur duymamı sağlıyor" dedi.


Bu arada usta oyuncu Helen Mirren'a yaşam boyu başarı ödülü olarak Onursal Altın Ayı verilecek.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:46 
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