Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

23 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031966 -1,15 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031966 -1,15
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016787 -0,68
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,025310 -0,50
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,024651 -0,48
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019159 -0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033529 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014748 -1,19
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014737 -1,17
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014676 -1,06
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015745 -1,05
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014929 -0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:14 Kaynak: AA
Ekonomi
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