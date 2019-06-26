BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
23 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031966 -1,15 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:14 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031966
|-1,15
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016787
|-0,68
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,025310
|-0,50
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,024651
|-0,48
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,019159
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033529
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014748
|-1,19
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014737
|-1,17
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014676
|-1,06
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015745
|-1,05
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,014929
|-0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Hastalarını kendi spermiyle gebe bırakan kadın doğum doktoru meslekten men edildi
10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı
Robotlar 2030'a kadar imalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir
Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı