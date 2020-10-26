BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020455 -0,70 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030111 -0,61 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050547 -0,58 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020111 -0,58 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068298 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,042067 -1,03 VEM Hisse Senedi EYF 0,084574 -0,78 HEM Hisse Senedi EYF 0,021670 -0,77 ZEM Hisse Senedi EYF 0,022450 -0,76 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,070023 -0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019437 -1,57 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019322 -1,35 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019004 -1,31 VEM Katkı EYF 0,018326 -1,29 ZEM Katkı EYF 0,019455 -1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019450 -0,17 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,026649 -0,17 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,025181 -0,12 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016449 -0,12 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022249 -0,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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