Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,097649
|0,38
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094091
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,055659
|0,21
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,102036
|0,09
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,090894
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014734
|0,12
|Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF
|0,020198
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF
|0,017711
|0,04
|HEM Temkinli Değişken EYF
|0,016581
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,075679
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023047
|0,04
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024355
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027953
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070010
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030979
|0,04
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi