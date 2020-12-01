BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,097649 0,38 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,094091 0,34 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,055659 0,21 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,102036 0,09 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,090894 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014734 0,12 Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF 0,020198 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,017711 0,04 HEM Temkinli Değişken EYF 0,016581 0,04 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,075679 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023047 0,04 HEM Para Piyasası EYF 0,024355 0,04 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027953 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,070010 0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030979 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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