En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,09 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,61 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051991 2,09 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,163113 1,61 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,142266 1,61 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,086085 1,61 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,184749 1,61 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,033518 1,47 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,031752 1,47 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,035102 1,44 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,152043 1,43 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,113610 1,42 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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