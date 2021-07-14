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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:23
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0645110,08MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0248330,07AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0645110,08
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0248330,07
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0769300,07
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0209630,07
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0525370,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0667000,72
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0101420,44
ZEM Standart EYF0,0211720,22
Anadolu Hayat Em. Stand. EYF0,0406550,21
VEM Standart EYF0,0708180,18
HEM Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF0,0206380,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0293440,09
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0140400,04
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
ZEM Para Piyasası EYF0,0298360,05
VEM Para Piyasası EYF0,0737450,05
HEM Para Piyasası EYF0,0269030,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0775340,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0786400,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Kazandıran Fonlar, Aviva, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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