Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,064511
|0,08
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,024833
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,076930
|0,07
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020963
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052537
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,066700
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,010142
|0,44
|ZEM Standart EYF
|0,021172
|0,22
|Anadolu Hayat Em. Stand. EYF
|0,040655
|0,21
|VEM Standart EYF
|0,070818
|0,18
|HEM Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF
|0,020638
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,029344
|0,09
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014040
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,029836
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,073745
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,026903
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,077534
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,078640
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi