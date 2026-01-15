Beşiktaş 2-0 Önde - Son Dakika
15.01.2026 21:34
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü 2-0'la ilk yarıda geçiyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, evinde Ankara Keçiörengücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sol taraftan Rıdvan'ın ortasında ceza sahası sol çaprazında Abraham yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada ceza yayında topu alan Kartal Kayra, pasını ceza yayı solundaki Toure'ye aktardı. Toure'nin uzak direğe bekletmeden şutunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Murat Altan, Ali Alp

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Tammy Abraham

Yedekler: Emre Bilgin, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, Wellington, Oğuzcan Çalışkan, Süleyman Luş, Erkam Develi, İshak Karaoğul, Tahsin Özler, Halil Can Ayan, Junior Fernandes, Ousmane Diaby

Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Odise Roshi, Hüseyin Bulut, Ali Dere, İbrahim Akdağ, Okwuchukwu Ezeh, Mexer, Mame Diouf, Alper Duman

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Tammy Abraham (dk. 15) (Beşiktaş)

Sarı kart: Erkam Develi (Ankara Keçiörengücü) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

