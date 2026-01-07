Beşiktaş 2025-26 Sezonuna Hazırlanıyor

Beşiktaş, 2025-26 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, salonda, basına kapalı yapılan idmanda futbolcular, kuvvet ve koordinasyon çalışmalarının ardından dayanıklılık uygulamalarıyla antrenmanı tamamladı.
Beşiktaş, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.
