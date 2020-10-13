Beşiktaş 29 kişilik kadrosunu bildirdi - Son Dakika

Josef de Souza

Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu 'na bildirdiği 29 kişilik takım kadrosu şu şekilde:

Beşiktaş , Türkiye Futbol Federasyonu 'na 29 kişilik A takım kadrosunu bildirdi. Beklendiği üzere Mirin, Douglas, Lens ve Boyd kadroda yer almadı.

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