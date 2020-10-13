Beşiktaş 29 kişilik kadrosunu bildirdi - Son Dakika

Beşiktaş 29 kişilik kadrosunu bildirdi

13.10.2020 20:32
Beşiktaş 29 kişilik kadrosunu bildirdi, System.String[]

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 kişilik A takım kadrosunu bildirdi.

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 kişilik A takım kadrosunu bildirdi. Beklendiği üzere Mirin, Douglas, Lens ve Boyd kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği 29 kişilik takım kadrosu şu şekilde:

Ersin Destanoğlu

Utku Yuvakuran

Dorukhan Toköz

Oğuzhan Özyakup

Güven Yalçın

Necip Uysal

Gökhan Töre

Atakan Üner

Kartal Kayra Yılmaz

Rıdvan Yılmaz

Almos Kaan Kalafat

Serdar Saatçi

Emirhan Delibaş

Emre Bilgin

Erdoğan Kaya

Francisco Montero

Josef de Souza

Vincent Aboubakar

Valentin Rosier

Rachid Ghezzal

Atiba Hutchinson

Domagoj Vida

Cyle Larin

Adem Ljajic

Kevin N'Koudou

Ajdin Hasic

Fabrice N'Sakala

Bernard Mensah

Welinton Souza

(İHA)

Beşiktaş 29 kişilik kadrosunu bildirdi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş 29 kişilik kadrosunu bildirdi - Son Dakika


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