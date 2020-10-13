Beşiktaş 29 kişilik kadrosunu bildirdi - Son Dakika

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 kişilik A takım kadrosunu bildirdi. Beklendiği üzere Mirin, Douglas, Lens ve Boyd kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği 29 kişilik takım kadrosu şu şekilde:
Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Dorukhan Toköz
Oğuzhan Özyakup
Güven Yalçın
Necip Uysal
Gökhan Töre
Atakan Üner
Kartal Kayra Yılmaz
Rıdvan Yılmaz
Almos Kaan Kalafat
Serdar Saatçi
Emirhan Delibaş
Emre Bilgin
Erdoğan Kaya
Francisco Montero
Josef de Souza
Vincent Aboubakar
Valentin Rosier
Rachid Ghezzal
Atiba Hutchinson
Domagoj Vida
Cyle Larin
Adem Ljajic
Kevin N'Koudou
Ajdin Hasic
Fabrice N'Sakala
Bernard Mensah
Welinton Souza
(İHA)
- Kaynak: İHA
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