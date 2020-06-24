Beşiktaş'a dünyaca ünlü kaleci: Claudio Bravo - Son Dakika

Beşiktaş'a dünyaca ünlü kaleci: Claudio Bravo

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yönetim özellikle 1 numara takviyesi için girişimlerini hızlandırmış durumda.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yönetim özellikle 1 numara takviyesi için girişimlerini hızlandırmış durumda.

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FABRI'YE VETO


Beşiktaş'a dönmek için mesaj gönderen Fabri'ye, Sergen Yalçın'dan onay çıkmadı. Üç yıldır 10 tane resmi maça çıkmayan İspanyol kalecinin sağlık raporlarının da sıkıntılı olduğu bildirildi. Fabri'nin omzundan problemi olduğu bu halde oynaması durumunda sakatlanırsa futbol hayatının dahi bitebileceğine dair raporların dikkat çektiği bildirildi.


BRAVO TEKRAR GÜNDEMDE


Fotomaç'ın haberine göre bugüne kadar bir çok başarılı kaleciyle temasa geçen siyah-beyazlılar, daha önce de adı gündeme gelen ancak veto yiyen Şili Milli Takımı'nın kalecisi Claudio Bravo ile yeniden ilgilenmeye başladı.


Bir süre önce yönetici Erdal Torunoğulları Şili basınına, Bravo'nun kendilerine önerildiğini ancak yaşı nedeniyle düşünmediklerini söylemişti.



"1+1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDELİM"


Ancak gelinen süreçte Beşiktaş'ın mali durumu Sergen Yalçın'ın istediği kalecilerle anlaşılmasını imkansız hale getirdi. Rizespor; Gökhan Akkan için yumuşamadı... PSV Jeroen Zoet'i, gelecek sezonun kadrosuna almaya karar verdi.


Sergen Yalçın ise yaşanan bu gelişmeler üzerine "37 yaşında falan ama en azından dünyanın sayılı kalecilerinden birisi. Eninde sonunda City'den gelecek. 1+1 yıllık teklifimizi ve bizim şartlarımızı kabul ederse gelsin. Hem gençlere de örnek olur" dedi.


2 SENE DAHA OYNAR


İngiliz ekibi ile olan kontratı sezon sonunda bitecek Claudio Bravo'nun kariyerine MLS'te devam edebileceği belirtilmiş olsa da tecrübeli kalecinin 2 sene daha Avrupa'da kalmak istediği ifade edildi.


City'nin oyuncunun sözleşmesini uzatmak istemediğini söyleyen menajeri, siyah-beyazlı yöneticilere "En azından 2 sezon daha üst düzey daha futbol oynayabilir" deyince Beşiktaşlı yetkililer de bonservis bedeli ödeyemeyeceği 37 yaşındaki kaleciye yeniden yeşil ışık yaktı.


Bravo, kariyeri boyunca toplam 372 resmi maça çıktı. Real Sociedad'da 237, Barcelona'da 75 ve Mahchester City'de 60 maçta şans bulan başarılı file bekçisi; 1 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.


Sergen Yalçın, Claudio Bravo, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:05 

Son Dakika Spor Beşiktaş'a dünyaca ünlü kaleci: Claudio Bravo - Son Dakika Spor
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